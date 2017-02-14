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Протесты общественности против передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в ведение РПЦ являются попыткой дестабилизации страны и формирования майдана в РФ. Соответствующее заявление сделал сотрудник Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, председатель Отдела Санкт-Петербургской епархии по взаимодействию с казачеством протоиерей Димитрий Василенков, передает "Русская народная линия".

Он отметил, что в данной акции "заметна рука внешних руководителей протестного процесса в России". По мнению Василенкова, передача церкви Исаакиевского собора является лишь поводом для того, чтобы "взбаламутить ситуацию в обществе".

"Враги выводят людей на улицы под антигосударственными и антицерковными лозунгами, стремясь втянуть в протесты как можно больше простых людей путем всевозможных информационных технологий и наглой лжи", — говорит представитель РПЦ. Он называет происходящее отработкой попытки майдана. "Общество объединяют под флагом антицерковных и антигосударственных протестов", — добавляет Василенков.

Он отмечает, что власть не видит в происходящем великой проблемы, однако сейчас, по словам протоиерея, наблюдается формирование структуры, которая может вывести людей на улицы по любым поводам. "Сегодня — Исаакиевский собор, завтра — выборы президента России", — говорит он, подчеркивая, что организаторам не важна судьба собора.

В этой "непростой ситуации", по мнению Василенкова, нужна консолидация внутри церкви. "Также необходима консолидация в обществе, нужно наладить соработничество с государственными структурами", — подчеркивает он.

Напомним, власти Петербурга объявили о своем решении передать Исаакиевский собор РПЦ 10 января текущего года. Сейчас здание является музеем, причем одним из самых посещаемых и финансово успешных в стране, на основании чего ранее церкви отказывали в просьбе передать ей Исаакий, добавляет Znak.

Данная новость вызвала большой общественный резонанс. В сети организовали сбор подписей против передачи собора, а 28 января на Марсовом поле собралось от двух до пяти жителей и гостей Петербурга, которые выступали против передачи собора. Позже противники передачи Исаакия провели еще одну акцию: они встали вокруг собора в живое кольцо.