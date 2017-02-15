Среда, 15 Февраль, 10:25

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,74
€ 61,3
Brent
$ 51,5
-21°
Обь
27см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение вертолета над Телецким озеромВеликий пост-2017Паводок на Алтае – 2017
Новости

Киеву понравилось заявление Трампа о возвращении Крыма в состав Украины

, ИА "Амител"
Ранее стало известно, что Трамп ожидает возвращения Крыма в состав Украины

Фото: pixabay.com

В Киеве положительно оценили заявление официального представителя Белого дома Шона Спайсера о том, что президент США Дональд Трамп ожидает возвращения Крыма в состав Украины. Об этом сообщает Gazeta.ru.

Пресс-секретарь президента Порошенко написал на эту тему небольшой пост на своей странице в Twitter, назвав это заявление хорошим.

Как сообщалось ранее, представитель Белого дома заявил, что Трамп рассчитывает на то, что Россия займётся деэскалацией конфликта на Украине и "вернёт Крым". В свою очередь, в России ответили, что это желание является таким же невозможным, как если бы Россия попросила Америку вернуть ей Аляску. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

15.02.2017 08:31
Сталинский Сокол

Сколько радужных тем было на каналах ТВ с этим Трампом. И только умные, глубоко мыслящие люди молча-улыбались.

0  0
15.02.2017 08:39
- гость -

# Трампненаш ?

0  0
15.02.2017 08:40
гость

Хорошо наши ответили!

0  0
15.02.2017 08:47
- гость -

Нравится-не нравится,спи моя красавица.

0  0
15.02.2017 08:49
Шампански

таки война?? где боос и дид?

0  0
15.02.2017 09:04
- гость -

к босу и диду забыли ека упомянуть. Трампоскакуны настолько глубоко засунули орган осязания ,что дыхалку перехватило.

0  0
15.02.2017 09:06
Алекс

В США существует разделение властей, поэтому Трамп будет следовать в русле определенном страной, никто ему не позволит волюнтаристские решения...

0  0
15.02.2017 09:10
- гость -

Депутаты Госдумы не хотят встретить это заявление Трампа очередной овацией?

0  0
15.02.2017 09:11
- гость -

- гость - 15 февраля 2017 г. 09:04 Казя, теперь из подполья пишешь, старая кляча? соси чупа-чупс

0  0
15.02.2017 09:14
- гость -

Вот тебе, бабушка, и Трамп! Кто там глотку за него драл?

0  0
15.02.2017 09:19
- гость -

15.02.2017 09:11 - гость - Я не он , но также как и казя твой дом труба шатал , окурок .

0  0
15.02.2017 09:19
Doka

0  0
15.02.2017 09:29
- гость -

Алекс 15 февраля 2017 г. 09:06 никто ему не позволит волюнтаристские решения... --- Расшифруйте пожалуйста, что вы понимаете под "волюнтаристскими решениями"?

0  0
15.02.2017 09:33
Anarchy

Сталинский Сокол. Без комментариев))))))))

0  0
15.02.2017 09:44
- гость -

посчитали, сколько ему поставили лайков? это очень важно

0  0
15.02.2017 09:55
Истина

А ктото (кроме Жириновского) ожидал других слов от него???

0  0
15.02.2017 10:00
- гость -

Истина 15 февраля 2017 г. 09:55 А ктото (кроме Жириновского) ожидал других слов от него??? --- Вы почитайте российские СМИ от ноября прошлого года - и узнаете. Или память у вас, как у рыбки-гуппи?

0  0
15.02.2017 10:18
Пузырек

Вы почитайте российские СМИ от ноября прошлого года - и узнаете. Или память у вас, как у рыбки-гуппи?---------Да ведь это когда было? Тогда еще мамонты по земле ходили)

0  0
15.02.2017 10:21
- гость -

посадить троцкистского шпиона жырика на бутылу Шампански !

0  0
15.02.2017 10:24
работяга

Казя,сашок,массаж ,трампваш,усбагойтесь.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
10:16
Сводный индекс промпроизводства в Алтайском крае за январь составил 118,5% 2
10:07
Nokia анонсировала продажи новой модели 3310 3
10:00
Первые "лесные" проекты стартовали в Алтайском крае 0
09:52
Спасатели возобновили поиски вертолета Robinson на Телецком озере 4
09:36
Турок в Анталье убил русскую жену и отравил двоих детей 7
09:30
"VS Недвижимость" открывает новый офис в Барнауле 0
09:27
Афганские хроники: фотовоспоминания о десятилетнем конфликте 30
09:25
Что за праздник Сретение Господне и как его правильно отмечать? 7
09:16
Зарплата членов правления "Роснефти" в 2016 году снизилась на 16% 6
09:06
Американские СМИ сообщили о российском корабле у побережья США 0
09:00
"Уральские авиалинии" подводят итоги своей теплой акции 0
08:45
Около 30 машин столкнулись на трассе под Воронежем 0
08:30
Алтайское предприятие получило награды на выставке "Продэкспо-2017" 3
08:19
Киеву понравилось заявление Трампа о возвращении Крыма в состав Украины 19
08:00
Молодая певица Diana D покорила "Олимпийский" 8
07:34
Где в Барнауле наезжают на пешеходов? Карта ДТП на дорогах города 26
07:03
Желающих покинуть Барнаул в 2016 году оказалось больше, чем приехавших 24
06:32
Дом с сауной, бильярдной и спортзалом продают в Барнауле за 9,9 млн рублей 9
06:01
Не ущемляя прав семипалатинцев: власти края ищут выход из сложной ситуации 8
05:04
Аномальные холода покидают Алтайский край 1
00:09
Актер Хью Джекман рассказал о возвращении рака 0
23:09
Протесты из-за передачи Исаакия церкви назвали в РПЦ "отработкой Майдана" 7
22:13
Украинский премьер назвал Тимошенко матерью коррупции 1
21:11
СМИ сообщили об убийстве брата Ким Чен Ына в аэропорту Малайзии 4
20:19
Глава Роскомнадзора считает, что детей до 10 лет нельзя пускать в интернет 0
20:11
Чем закончился второй день поисков вертолета на Телецком озере? 1
19:56
Песков о переименовании Курильских островов: "Это суверенное право РФ" 0
19:26
Видео нападения на инкассаторов в Москве опубликовали в сети 0
19:07
Коротко о главном: поиски вертолета на Алтае и страсти вокруг ДАРа
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 14 февраля
18:46
Фильм "На пятьдесят оттенков темнее" сняли с проката во Владикавказе 1
18:22
Двойника Гитлера арестовала полиция в Австрии 0
18:08
Васильева пообещала поддержать закон о трудовом воспитании школьников 7
17:51
Кремль считает абсурдными обвинения во вмешательстве РФ в выборы во Франции 1
17:34
Песков заявил о необходимости проработки закона о защите чести президента 3
17:26
Пластиковую банкноту выпустят в России к ЧМ-2018 0
17:14
14 лучших песен для свиданий в День всех влюбленных 0
17:08
Вооруженное нападение на инкассаторов произошло у "Почты России" в Москве 2
16:50
Жительница Новоалтайска учинила грабеж в доме у пожилой женщины 0
16:32
Точка падения вертолета Robinson на Телецком озере не установлена – МЧС 6
16:26
Более 50 кораблей НАТО сопровождали "Адмирала Кузнецова" в сирийском походе 11
16:13
Голландская компания открыла предзаказы на летающие автомобили 3
16:04
Что такое "снежный заряд" и почему такое явление происходит в природе? 4
15:53
Прогнозы и угрозы: эксперт агрорынка Гачман в эфире Эхо Москвы в Барнауле 0
15:49
Легковушка залетела на сугроб после аварии на Павловском тракте в Барнауле 0
15:34
Руководитель алтайского Следкома рассказал о резонансных делах 2016 года 1
15:23
"Окошмаривание ситуации": что происходит вокруг перинатального центра "ДАР" 49
15:14
Пожар в производственном цехе в Барнауле тушили 24 человека 1
15:08
NYT объявила выговор оскорбившему Меланью Трамп репортеру – СМИ 4
14:57
Рязанский губернатор Олег Ковалев объявил о досрочной отставке 1
14:43
Как будут ходить пригородные поезда на февральские и мартовские праздники? 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.