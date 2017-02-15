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В Киеве положительно оценили заявление официального представителя Белого дома Шона Спайсера о том, что президент США Дональд Трамп ожидает возвращения Крыма в состав Украины. Об этом сообщает Gazeta.ru.
Пресс-секретарь президента Порошенко написал на эту тему небольшой пост на своей странице в Twitter, назвав это заявление хорошим.
Как сообщалось ранее, представитель Белого дома заявил, что Трамп рассчитывает на то, что Россия займётся деэскалацией конфликта на Украине и "вернёт Крым". В свою очередь, в России ответили, что это желание является таким же невозможным, как если бы Россия попросила Америку вернуть ей Аляску.
Комментарии
Сколько радужных тем было на каналах ТВ с этим Трампом. И только умные, глубоко мыслящие люди молча-улыбались.
# Трампненаш ?
Хорошо наши ответили!
Нравится-не нравится,спи моя красавица.
таки война?? где боос и дид?
к босу и диду забыли ека упомянуть. Трампоскакуны настолько глубоко засунули орган осязания ,что дыхалку перехватило.
В США существует разделение властей, поэтому Трамп будет следовать в русле определенном страной, никто ему не позволит волюнтаристские решения...
Депутаты Госдумы не хотят встретить это заявление Трампа очередной овацией?
- гость - 15 февраля 2017 г. 09:04 Казя, теперь из подполья пишешь, старая кляча? соси чупа-чупс
Вот тебе, бабушка, и Трамп! Кто там глотку за него драл?
15.02.2017 09:11 - гость - Я не он , но также как и казя твой дом труба шатал , окурок .
Алекс 15 февраля 2017 г. 09:06 никто ему не позволит волюнтаристские решения... --- Расшифруйте пожалуйста, что вы понимаете под "волюнтаристскими решениями"?
Сталинский Сокол. Без комментариев))))))))
посчитали, сколько ему поставили лайков? это очень важно
А ктото (кроме Жириновского) ожидал других слов от него???
Истина 15 февраля 2017 г. 09:55 А ктото (кроме Жириновского) ожидал других слов от него??? --- Вы почитайте российские СМИ от ноября прошлого года - и узнаете. Или память у вас, как у рыбки-гуппи?
Вы почитайте российские СМИ от ноября прошлого года - и узнаете. Или память у вас, как у рыбки-гуппи?---------Да ведь это когда было? Тогда еще мамонты по земле ходили)
посадить троцкистского шпиона жырика на бутылу Шампански !
Казя,сашок,массаж ,трампваш,усбагойтесь.