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Телеканал Fox News сообщил, что в международных водах вблизи границ США был замечен российский "корабль-шпион". Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщается, корабль обнаружили в 130 километрах от побережья штата Делавер. Судно шло на север со скоростью 10 узлов. Телеканал отметил, что корабль находился в 12 морских милях от границы США.

Сообщается даже модель судна. По мнению американских экспертов, международные воды бороздил средний разведывательный корабль ССВ-175 "Виктор Леонов", входящий в состав Северного флота РФ.