Фото: pravdaurfo.ru
Зарплата членов правления "Роснефти" в 2016 году снизилась на 16% по отношению к 2015 году, передает РИА Новости со ссылкой на материалы компании.
При этом уточняется, что общий объем вознаграждений членов правления корпорации по итогам года даже возрос, составив 3,697 миллиарда рублей, в то время как в 2015 году он был равен 3,683 миллиарда рублей.
Отметим, что в правление входят десять человек: глава "Роснефти", первый вице-президент, вице-президенты и финансовый директор.
Заработная плата членов правления составила 572,275 миллиона рублей, а премии сохранились на уровне 2015 года – 2,006 миллиарда рублей.
При этом вознаграждение за участие в работе органа управления компании возросло на 38,9% и составило 113,226 миллиона рублей. Выплаты за время, проведенное в командировках, и прочие виды вознаграждений составили 1,005 миллиарда рублей.
В компании добавляют, что члены правления не получают дополнительного вознаграждения за деятельность в органах управления "дочек" "Роснефти".
Комментарии
держитесь там
- гость - 15 февраля 2017 г. 09:29 держитесь там
Ишь ты! ))))))))))))
Капитализация снизилась на порядок, прибыль в разы, а общий объем вознаграждений членов правления корпорации по итогам года возрос. Где логика?
а зачем им логика? К дележке денег она отношения не имеет, тут другой интерес рулит
При этом увелияился на 3.6 .... !!!! Веселая математика!!!
Зарплаты меньше!!! Премии больше!!!! Мы победим!!!