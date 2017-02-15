Фото: pravdaurfo.ru

Зарплата членов правления "Роснефти" в 2016 году снизилась на 16% по отношению к 2015 году, передает РИА Новости со ссылкой на материалы компании.

При этом уточняется, что общий объем вознаграждений членов правления корпорации по итогам года даже возрос, составив 3,697 миллиарда рублей, в то время как в 2015 году он был равен 3,683 миллиарда рублей.

Отметим, что в правление входят десять человек: глава "Роснефти", первый вице-президент, вице-президенты и финансовый директор.

Заработная плата членов правления составила 572,275 миллиона рублей, а премии сохранились на уровне 2015 года – 2,006 миллиарда рублей.

При этом вознаграждение за участие в работе органа управления компании возросло на 38,9% и составило 113,226 миллиона рублей. Выплаты за время, проведенное в командировках, и прочие виды вознаграждений составили 1,005 миллиарда рублей.

В компании добавляют, что члены правления не получают дополнительного вознаграждения за деятельность в органах управления "дочек" "Роснефти".