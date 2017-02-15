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Гражданин Турции убил свою жену из России, отравил двоих детей, а затем совершил самоубийство, пишет РИА Новости.
Как сообщается, ЧП произошло в Анталье, по предварительным данным, на бытовой почве. Убийство совершил 60-летний учитель английского языка в частной школе. Детям было 15 и 11 лет. Женщину мужчина застрелил, а детей отравил.
В российском диппредставительстве в Анталье это сообщение подтвердили. Как сообщается, мужчина спланировал убийство заранее. На двери дома он повесил список родственников, в том числе и из России, которым можно сообщить о ЧП.
Комментарии
Из жизни "чернильниц"?
то, что он гражданин Турции, не доказывает того, что он турок
какой молодец
НЕ ходите бабы в Турцию гулять.
«Мы подтверждаем информацию СМИ об убийстве гражданки России и двух ее детей, мальчика и девочки. Преступник покончил с собой. Преступление, по предварительным данным, произошло на бытовой почве», — приводит РИА Новости со ссылкой на заявление генконсульства России.
Турок он и есть Турок.
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