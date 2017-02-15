Фото: телеканал "Катунь 24"
Третий день поисков вертолета Robinson, который, предположительно, упал в Телецкое озеро, начался 15 февраля с рассветом.
В течение светлого времени суток спасатели будут использовать глубоководный телеуправляемый комплекс Falcon с тем, чтобы обнаружить воздушное судно. Отметим, что накануне данный аппарат уже использовался. С его помощью было обследовано около 500 квадратных метров дна озера, но результатов пока нет.
Кроме того, в акватории работают водолазы. Также операция будет продолжена на суше и с воздуха.
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Напомним, данные о крушении вертолета появились вечером в воскресенье, 12 февраля. Согласно предварительной информации, на борту воздушного судна находились пять человек – бизнесмен Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена.
Ранее спасатели сообщили, что в ходе поисков в озере у берега было найдено тело женщины.
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По факту произошедшего расследуется уголовное дело. Называются три основные версии случившегося — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность.
К расследованию также подключился Межгосударственный авиационный комитет.
Комментарии
а был ли вертолет? и с чего вообще решили что он разбился? почему именно в озере должны быть обломки?
Почему-то покушение в связи с профессиональной деятельностью не рассматривается
не найдут только людей мучают
Ну мож летом и найдут. Сейчас навряд ли. И действительно версию убийство не рассматривают. Нынче с современными гаджетами любой Пионер может коробок управляемый на магнитике прилепить к корпусу и сделать дистанционно-Бдыщ!