Фото: телеканал "Катунь 24"

Третий день поисков вертолета Robinson, который, предположительно, упал в Телецкое озеро, начался 15 февраля с рассветом.

В течение светлого времени суток спасатели будут использовать глубоководный телеуправляемый комплекс Falcon с тем, чтобы обнаружить воздушное судно. Отметим, что накануне данный аппарат уже использовался. С его помощью было обследовано около 500 квадратных метров дна озера, но результатов пока нет.

Кроме того, в акватории работают водолазы. Также операция будет продолжена на суше и с воздуха.

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Напомним, данные о крушении вертолета появились вечером в воскресенье, 12 февраля. Согласно предварительной информации, на борту воздушного судна находились пять человек – бизнесмен Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена.

Ранее спасатели сообщили, что в ходе поисков в озере у берега было найдено тело женщины.

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По факту произошедшего расследуется уголовное дело. Называются три основные версии случившегося — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность.

К расследованию также подключился Межгосударственный авиационный комитет.