Среда, 15 Февраль, 14:38

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,74
€ 61,3
Brent
$ 51,5
-15°
Обь
27см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение вертолета над Телецким озеромВеликий пост-2017Паводок на Алтае – 2017
Новости

Nokia анонсировала продажи новой модели 3310

, ИА "Амител"
Телефон можно будет приобрести за 59 евро

Фото: media2.24aul.ru

Компания HMD Global Oy, которой принадлежат исключительные права на бренд Nokia, решила выпустить новую модель легендарного телефона  Nokia 3310. Об этом пишет газета "Известия".

По данным издания, этот телефон будет стоить 59 евро. Предполагается, что эта модель подойдет тем, кому нужен второй телефон, и тем, кто ностальгирует по старой модели.

Телефон был выпущен больше 15 лет назад. Он несколько дней работает без зарядки и имеет прочный корпус.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

15.02.2017 10:09
Filin

дома где-то лежит такой, батарейка сдохла, зато сестра уже лет 10 юзает чуть поновее модель - до сих пор батарея неделю держит

0  0
15.02.2017 10:15
- гость -

ИК порт есть?

0  0
15.02.2017 10:18
- гость -

нету ик порта .) раритет . у меня гдето сименс валялся sl 45 i . с хорошим мп3 и солотом сд до 2 гигов

0  0
15.02.2017 10:37
А

чет дороговато за него просят - 59 евро.

0  0
15.02.2017 10:55
- гость -

"Он несколько дней работает без зарядки" Ну надо же, достижение. У меня телефон порой месяц без зарядки работает и в ус не дует.

0  0
15.02.2017 10:57
- гость -

У меня телефон порой месяц без зарядки работает

а потом ты его находишь )))

0  0
15.02.2017 10:57
- гость -

Filin зарегистрированный 15 февраля 2017 г. 10:09 настоящие олдфаги с проводным телефоном ходят.

гордиться древним телефоном всё равно что гордиться тем, что не мылся год. стрёмно это.

0  0
15.02.2017 11:08
- гость -

- гость - 15 февраля 2017 г. 10:57 Я его не теряю. Потом я его заряжаю...

0  0
15.02.2017 11:17
- гость -

Filin зарегистрированный 15 февраля 2017 г. 10:09

Опупеть. У меня таких штук 5 разных дома валяется. Сеструхе то уж мог раскошелиться на что-нибудь поновее. )))

0  0
15.02.2017 12:29
- гость -

Не понимаю молодежь, зачем менять то, что есть, если работает нормально? Чем хвастаетесь,

0  0
15.02.2017 12:33
- гость -

15.02.2017 10:57 - гость - родителями гордиться вам тоже стремно?

0  0
15.02.2017 12:48
- гость -

ДУППЕ N3310

0  0
15.02.2017 12:50
- гость -

Ценик сильно завышен.

0  0
15.02.2017 13:54
- гость -

- гость - 15 февраля 2017 г. 12:29 а зачем люди покупают новые телевизоры? можно же старые смотреть) пускай черно-белые, но идут же)

зачем люди новые вещи вообще покупают? дураки наверное, да?)

0  0
15.02.2017 13:55
- гость -

- гость - 15 февраля 2017 г. 12:33

а какая связь между родителями и хождением с дурацким древним телефоном? вы реально ломом битый человек)

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
14:36
Как приготовить из картошки пиццу, десерт и сделать фри в духовке? 0
14:36
Глава Карелии досрочно снимает с себя полномочия 0
14:29
Очевидец: пассажирка вертолета настояла на полете над Телецким в непогоду 1
14:24
Президент Трамп ввел режим ЧС в Калифорнии из-за угрозы прорыва плотины 0
14:13
Еще один алтайский экс-справоросс вступил в партию "Единая Россия" 11
14:02
Операция по поиску вертолета на Телецком озере продолжается. Видео 5
13:50
Самолет, летевший из Лондона в Китай, экстренно приземлился в Сибири 1
13:33
Штабу Навального в Барнауле подыскивают сотрудника "на полный рабочий день" 18
13:23
Бийск до 2030 года сделает ставку на туризм, науку и старую часть города 11
13:14
Сотрудники МЧС на Камчатке спасли ребенка с уносимой в океан льдины 3
13:02
Опознание предполагаемой жертвы крушения вертолета пройдет в Горно-Алтайске 0
12:51
Алтай заложил основу афганского движения в России – сенатор Клинцевич 4
12:36
Актер Харрисон Форд, управляя самолетом, едва не врезался в лайнер 6
12:22
Второй McDonald’s готовят к открытию в Барнауле 14
12:13
Вузов Алтайского края в 2017 году сокращение финансирования не коснется 5
12:06
Штрафу подверглись торговцы вениками на Горе в Барнауле 69
11:50
Мэрию Змеиногорска оцепят на полдня из-за антитеррористических учений 4
11:36
СКР предъявил обвинение экс-депутату Госдумы Денису Вороненкову 11
11:26
Топливо, которым заправляли упавший на Алтае вертолет, изъяли на экспертизу 10
11:21
Более десяти человек тушили ночной пожар в Барнауле 0
11:13
Что такое Масленица, как к ней нужно готовиться и как отмечать? 0
11:03
Директор Секретной службы США уходит в отставку 4
10:56
Банкиры не склонны верить в долгосрочное укрепление курса рубля 14
10:50
Пройди тест о выборах и выиграй билет на КВН 4
10:28
Ведущим вузам России урезали бюджет на три года 9
10:16
Сводный индекс промпроизводства в Алтайском крае за январь составил 118,5% 12
10:07
Nokia анонсировала продажи новой модели 3310 15
10:00
Первые "лесные" проекты стартовали в Алтайском крае 0
09:52
Спасатели возобновили поиски вертолета Robinson на Телецком озере 15
09:36
Турок в Анталье убил русскую жену и отравил двоих детей 33
09:30
"VS Недвижимость" открывает новый офис в Барнауле 0
09:27
Афганские хроники: фотовоспоминания о десятилетнем конфликте 41
09:25
Что за праздник Сретение Господне и как его правильно отмечать? 10
09:16
Зарплата членов правления "Роснефти" в 2016 году снизилась на 16% 11
09:06
Американские СМИ сообщили о российском корабле у побережья США 9
09:00
"Уральские авиалинии" подводят итоги своей теплой акции 0
08:45
Около 30 машин столкнулись на трассе под Воронежем 0
08:30
Алтайское предприятие получило награды на выставке "Продэкспо-2017" 5
08:19
Киеву понравилось заявление Трампа о возвращении Крыма в состав Украины 41
07:34
Где в Барнауле наезжают на пешеходов? Карта ДТП на дорогах города 42
07:03
Желающих покинуть Барнаул в 2016 году оказалось больше, чем приехавших 42
06:32
Дом с сауной, бильярдной и спортзалом продают в Барнауле за 9,9 млн рублей 19
06:01
Не ущемляя прав семипалатинцев: власти края ищут выход из сложной ситуации 13
05:04
Аномальные холода покидают Алтайский край 2
00:09
Актер Хью Джекман рассказал о возвращении рака 0
23:09
Протесты из-за передачи Исаакия церкви назвали в РПЦ "отработкой Майдана" 14
22:13
Украинский премьер назвал Тимошенко матерью коррупции 1
21:11
СМИ сообщили об убийстве брата Ким Чен Ына в аэропорту Малайзии 4
20:19
Глава Роскомнадзора считает, что детей до 10 лет нельзя пускать в интернет 0
20:11
Чем закончился второй день поисков вертолета на Телецком озере? 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.