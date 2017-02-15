Фото: media2.24aul.ru
Компания HMD Global Oy, которой принадлежат исключительные права на бренд Nokia, решила выпустить новую модель легендарного телефона Nokia 3310. Об этом пишет газета "Известия".
По данным издания, этот телефон будет стоить 59 евро. Предполагается, что эта модель подойдет тем, кому нужен второй телефон, и тем, кто ностальгирует по старой модели.
Телефон был выпущен больше 15 лет назад. Он несколько дней работает без зарядки и имеет прочный корпус.
Комментарии
дома где-то лежит такой, батарейка сдохла, зато сестра уже лет 10 юзает чуть поновее модель - до сих пор батарея неделю держит
ИК порт есть?
нету ик порта .) раритет . у меня гдето сименс валялся sl 45 i . с хорошим мп3 и солотом сд до 2 гигов
чет дороговато за него просят - 59 евро.
"Он несколько дней работает без зарядки" Ну надо же, достижение. У меня телефон порой месяц без зарядки работает и в ус не дует.
У меня телефон порой месяц без зарядки работает
а потом ты его находишь )))
Filin зарегистрированный 15 февраля 2017 г. 10:09 настоящие олдфаги с проводным телефоном ходят.
гордиться древним телефоном всё равно что гордиться тем, что не мылся год. стрёмно это.
- гость - 15 февраля 2017 г. 10:57 Я его не теряю. Потом я его заряжаю...
Filin зарегистрированный 15 февраля 2017 г. 10:09
Опупеть. У меня таких штук 5 разных дома валяется. Сеструхе то уж мог раскошелиться на что-нибудь поновее. )))
Не понимаю молодежь, зачем менять то, что есть, если работает нормально? Чем хвастаетесь,
15.02.2017 10:57 - гость - родителями гордиться вам тоже стремно?
ДУППЕ N3310
Ценик сильно завышен.
- гость - 15 февраля 2017 г. 12:29 а зачем люди покупают новые телевизоры? можно же старые смотреть) пускай черно-белые, но идут же)
зачем люди новые вещи вообще покупают? дураки наверное, да?)
- гость - 15 февраля 2017 г. 12:33
а какая связь между родителями и хождением с дурацким древним телефоном? вы реально ломом битый человек)