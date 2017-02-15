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Компания HMD Global Oy, которой принадлежат исключительные права на бренд Nokia, решила выпустить новую модель легендарного телефона Nokia 3310. Об этом пишет газета "Известия".

По данным издания, этот телефон будет стоить 59 евро. Предполагается, что эта модель подойдет тем, кому нужен второй телефон, и тем, кто ностальгирует по старой модели.

Телефон был выпущен больше 15 лет назад. Он несколько дней работает без зарядки и имеет прочный корпус.