Фото: bdg.by

Сводный индекс промышленного производства в Алтайском крае по итогам января 2017 года составил 118,5%, сообщили в региональном Минэкономразвития.

Наиболее существенные индексы производства зафиксированы в следующих отраслях экономической деятельности:

производство транспортных средств и оборудования;

производство машин и оборудования:

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.

В данных сферах экономической деятельности выпуск продукции увеличился более чем в 1,5 раза.

В обрабатывающих производствах объемы выпуска продукции возросли на 23,9%.

Пищевая промышленность продемонстрировала увеличение объема выпускаемой продукции на 8,7%, а производство напитков – на 13%.

Что касается добывающей промышленности, то в данном случае индекс производства составил 108,0%.

Отметим, что за десятилетие с 2006 по 2016 год объем промышленного производства в Алтайском крае увеличился на 61%. При этом среднероссийский показатель составил 18,5%.