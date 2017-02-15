Фото: bdg.by
Сводный индекс промышленного производства в Алтайском крае по итогам января 2017 года составил 118,5%, сообщили в региональном Минэкономразвития.
Наиболее существенные индексы производства зафиксированы в следующих отраслях экономической деятельности:
- производство транспортных средств и оборудования;
- производство машин и оборудования:
- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.
В данных сферах экономической деятельности выпуск продукции увеличился более чем в 1,5 раза.
В обрабатывающих производствах объемы выпуска продукции возросли на 23,9%.
Пищевая промышленность продемонстрировала увеличение объема выпускаемой продукции на 8,7%, а производство напитков – на 13%.
Что касается добывающей промышленности, то в данном случае индекс производства составил 108,0%.
Отметим, что за десятилетие с 2006 по 2016 год объем промышленного производства в Алтайском крае увеличился на 61%. При этом среднероссийский показатель составил 18,5%.
Комментарии
А по сравнению с 1913 годом???....
Ещё одно МЕГА ВРАНЬЁ, как и с перинатальным центром ДАР.
Враньё, конечно, но даже если оно и так, когда край достигнет уровня производства кризисного 1990года, двигаясь такими темпами?
Характерно, что производство пищевки превзошло уровень 1991 года, но при этом сельхозпроизводство этот уровень не превзошло. Это означает, пищепром упаковывает и перерабатывает импорт, выдавая его за свое производство. Аналогичная ситуации по транспорту, машинам и оборудованию.
Хваленный капитализм оказался губительным для страны и ее развитой промышленности. Ни реформировать, ни преобразовать, ни придать новый толчок он не смог. Смог только провести деиндустриализацию страны.
Созданная Сталиным система восстановилась после страшного урона, нанесенного войной, буквально за три года - уже к 1948 году.
Нынешние же карлики, пинающие советское прошлое, за все года своего правления не смогли подняться до уровня промышленного развития РСФСР 1990 года.
Не совсем враньё. Считают в рублях. Металл вырос в цене во втором полугодии процентов 30. Цены выросли. Объемы выросли. Позитифф.
10:54 См. Отчет, там и в рублях и штуках. 10:33 "Характерно, что производство пищевки превзошло уровень 1991 года, но при этом сельхозпроизводство этот уровень не превзошло. Это означает, пищепром упаковывает и перерабатывает импорт, выдавая его за свое производство" - Нет не верно. Раньше основная часть сельхозпродукции шла на собственное потребление населения (на корм и выпой скоту и т.д.) Сейчас население почти не потребляет сельхозпролдукцию напрямую, все через магазин.
Зарплату поднимем до самого минимума. Народ слышим слово поднимем, до минимума уже не понимают. Заводики встали индекс вырос. Был МОТОРНЫЙ стал? отток населения 5тыс в год, на душу населения считать! Если народ уехал или помер вот и рост.
Судя по темпам экономического роста, Алтайский край обогнал по экономическому развитию КНР и США вместе взятых, не понятно почему народ уезжает из края
11:03 Это где такой отчет? В штуках. Бред.
Раньше производили 4 булки хлеба по 25 рублей, теперь продают 4 булки по 30. Вот и рост
На таком, как на фото, оборудовании, которому минимум 60 лет, хорошей продукции не сделать.
Заврались уже с этими цифрами про промпроизвоство! ... ведь сами походу уже верят в этот рост!