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Сводный индекс промпроизводства в Алтайском крае за январь составил 118,5%

, ИА "Амител"
По информации властей, за 10 лет объем промышленного производства в регионе вырос на 61%

Фото: bdg.by

Сводный индекс промышленного производства в Алтайском крае по итогам января 2017 года составил 118,5%, сообщили в региональном Минэкономразвития.

Наиболее существенные индексы производства зафиксированы в следующих отраслях экономической деятельности:

  • производство транспортных средств и оборудования;
  • производство машин и оборудования:
  • производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.

В данных сферах экономической деятельности выпуск продукции увеличился более чем в 1,5 раза.

В обрабатывающих производствах объемы выпуска продукции возросли на 23,9%.

Пищевая промышленность продемонстрировала увеличение объема выпускаемой продукции на 8,7%, а производство напитков – на 13%.

Что касается добывающей промышленности, то в данном случае индекс производства составил 108,0%.

Отметим, что за десятилетие с 2006 по 2016 год объем промышленного производства в Алтайском крае увеличился на 61%. При этом среднероссийский показатель составил 18,5%.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.02.2017 10:18
Шатал Труба

А по сравнению с 1913 годом???....

0  0
15.02.2017 10:23
- гость -

Ещё одно МЕГА ВРАНЬЁ, как и с перинатальным центром ДАР.

0  0
15.02.2017 10:33
- гость -

Враньё, конечно, но даже если оно и так, когда край достигнет уровня производства кризисного 1990года, двигаясь такими темпами?

Характерно, что производство пищевки превзошло уровень 1991 года, но при этом сельхозпроизводство этот уровень не превзошло. Это означает, пищепром упаковывает и перерабатывает импорт, выдавая его за свое производство. Аналогичная ситуации по транспорту, машинам и оборудованию.

Хваленный капитализм оказался губительным для страны и ее развитой промышленности. Ни реформировать, ни преобразовать, ни придать новый толчок он не смог. Смог только провести деиндустриализацию страны.

0  0
15.02.2017 10:37
- гость -

Созданная Сталиным система восстановилась после страшного урона, нанесенного войной, буквально за три года - уже к 1948 году.

Нынешние же карлики, пинающие советское прошлое, за все года своего правления не смогли подняться до уровня промышленного развития РСФСР 1990 года.

0  0
15.02.2017 10:54
- гость -

Не совсем враньё. Считают в рублях. Металл вырос в цене во втором полугодии процентов 30. Цены выросли. Объемы выросли. Позитифф.

0  0
15.02.2017 11:03
- гость -

10:54 См. Отчет, там и в рублях и штуках. 10:33 "Характерно, что производство пищевки превзошло уровень 1991 года, но при этом сельхозпроизводство этот уровень не превзошло. Это означает, пищепром упаковывает и перерабатывает импорт, выдавая его за свое производство" - Нет не верно. Раньше основная часть сельхозпродукции шла на собственное потребление населения (на корм и выпой скоту и т.д.) Сейчас население почти не потребляет сельхозпролдукцию напрямую, все через магазин.

0  0
15.02.2017 11:09
bservice

Зарплату поднимем до самого минимума. Народ слышим слово поднимем, до минимума уже не понимают. Заводики встали индекс вырос. Был МОТОРНЫЙ стал? отток населения 5тыс в год, на душу населения считать! Если народ уехал или помер вот и рост.

0  0
15.02.2017 11:14
- гость -

Судя по темпам экономического роста, Алтайский край обогнал по экономическому развитию КНР и США вместе взятых, не понятно почему народ уезжает из края

0  0
15.02.2017 11:15
- гость -

11:03 Это где такой отчет? В штуках. Бред.

0  0
15.02.2017 11:25
Шатал Труба

Раньше производили 4 булки хлеба по 25 рублей, теперь продают 4 булки по 30. Вот и рост

0  0
15.02.2017 12:16
Палыч

На таком, как на фото, оборудовании, которому минимум 60 лет, хорошей продукции не сделать.

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15.02.2017 13:22
Колян

Заврались уже с этими цифрами про промпроизвоство! ... ведь сами походу уже верят в этот рост!

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