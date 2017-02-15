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В России почти в три раза сократили финансирование ведущих вузов на ближайшие три года. Финансовое нововведение коснется вузов уже в этом году, а также в 2018-м и 2019-м. Об этом пишет РБК.

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В общей сложности финансирование сократится на 12,7 млрд руб. Постановление о сокращении бюджета подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

Правительство решило сократить дотации на 2017 год до 10,6 млрд руб., на 2018 год — до 10,2 млрд руб., а на 2019-й — до 10 млрд руб. По объемам финансирования на 2020 год изменений нет.