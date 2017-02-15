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Новости

Ведущим вузам России урезали бюджет на три года

, ИА "Амител"
Вузы за три года недополучат 12,7 млрд рублей

Фото: pixabay.com

В России почти в три раза сократили финансирование ведущих вузов на ближайшие три года. Финансовое нововведение коснется вузов уже в этом году, а также в 2018-м и 2019-м. Об этом пишет РБК.

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В общей сложности финансирование сократится на 12,7 млрд руб. Постановление о сокращении бюджета подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

Правительство решило сократить дотации на 2017 год до 10,6 млрд руб., на 2018 год — до 10,2 млрд руб., а на 2019-й — до 10 млрд руб. По объемам финансирования на 2020 год изменений нет.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

15.02.2017 10:30
- гость -

А когда закроют?

0  0
15.02.2017 10:39
- гость -

Ну да, Россия - социальное государство, поэтому бюджет на социалку урезан на треть. На образование, медицину. Умирайте необразованными.

0  0
15.02.2017 10:50
bservice

Экономика в клочья. Это верно. Просто клочья до нас летят долго.

0  0
15.02.2017 10:53
Anarchy

Если где-то прибудет (оборонка) , то где-то убудет (остальное). 1 класс школы экономики

0  0
15.02.2017 11:36
Миротрворeц

Ну и что,просто платников будет больше,по бюджету пройдут самые умные и талантливые,а не такие,как онорхист! Хе,хе,хе!

0  0
15.02.2017 11:54
- гость -

Правительство увеличивает зарплаты чиновников на 38% + Правительство сокращает на треть финансирование вузов= Прекрасное будущее России ©

0  0
15.02.2017 12:17
- гость -

http://gubdaily.ru/blog/news/rossijskix-zaklyuchennyx-budut-kormit-kak-v-restorane-a-pensionery-pust-dalshe-golodayut/

0  0
15.02.2017 12:25
СашОК

Гость от 11.54,ссыль гони,свидомый!

0  0
15.02.2017 12:26
МариНочка

Держитесь!

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