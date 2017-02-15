Фото: pixabay.com
В России почти в три раза сократили финансирование ведущих вузов на ближайшие три года. Финансовое нововведение коснется вузов уже в этом году, а также в 2018-м и 2019-м. Об этом пишет РБК.
Читайте также: Барнаульские выпускники стремятся покорить московские вузы – опрос
В общей сложности финансирование сократится на 12,7 млрд руб. Постановление о сокращении бюджета подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
Правительство решило сократить дотации на 2017 год до 10,6 млрд руб., на 2018 год — до 10,2 млрд руб., а на 2019-й — до 10 млрд руб. По объемам финансирования на 2020 год изменений нет.
Комментарии
А когда закроют?
Ну да, Россия - социальное государство, поэтому бюджет на социалку урезан на треть. На образование, медицину. Умирайте необразованными.
Экономика в клочья. Это верно. Просто клочья до нас летят долго.
Если где-то прибудет (оборонка) , то где-то убудет (остальное). 1 класс школы экономики
Ну и что,просто платников будет больше,по бюджету пройдут самые умные и талантливые,а не такие,как онорхист! Хе,хе,хе!
Правительство увеличивает зарплаты чиновников на 38% + Правительство сокращает на треть финансирование вузов= Прекрасное будущее России ©
http://gubdaily.ru/blog/news/rossijskix-zaklyuchennyx-budut-kormit-kak-v-restorane-a-pensionery-pust-dalshe-golodayut/
Гость от 11.54,ссыль гони,свидомый!
Держитесь!