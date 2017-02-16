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Что подарить автолюбителю на грядущие праздники?

, ИА "Амител"
Автомаркет "Гараж" объявляет о грандиозной распродаже автоаксессуаров: скидки от 20% до 50%

Впереди череда праздников – 23 февраля и 8 Марта. Вопрос о выборе подарков для родных и близких стоит как нельзя остро. Автомаркет "Гараж" готов облегчить поиски презента для автолюбителя, ведь до конца февраля в магазине проходит грандиозная распродажа.

  1. Универсальный набор инструментов может стать оптимальным вариантом подарка для автолюбителя.
    Например, набор инструментов Ombra, который состоит из 82 предметов, стоит всего 4490 рублей.
  2. Компрессор стоит дарить в том случае, если водитель еще не обзавелся этой полезной вещью. Особенно оценят подарок опытные автолюбители, которым пришлось накачивать не одно колесо при помощи простого насоса. 
  3. Автомобильный органайзер подойдет тем, кто любит порядок в своем автомобиле.
    Это специальное устройство, при помощи которого все вещи, которые автолюбитель возит с собой в багажнике, можно легко содержать в порядке. 
  4. Набор автокосметики оценят все автоледи и любители самостоятельно ухаживать за машиной.
    Он включает в себя различные шампуни, полироли, салфетки и щетки. 
  5. Массажная накидка на сиденье будет полезна тем, кто много времени проводит в дороге.
    Это устройство помогает снимать напряжение в спине, возникающее из-за длительного нахождения за рулем.
  6. Тем автолюбителям, которые используют авто не только для поездок на работу, но и для дальних путешествий, можно приобрести в подарок вещи, которые сделают путь более легким и приятным. Например, дорожную подушку.
  7. Сумка-холодильник станет отличным подарком для тех, кто любит путешествия, пусть даже и небольшие.
  8. Очки-антифары следует дарить тем водителям, которым приходится часто ездить в темное время суток.
    Эти специальные очки с желтыми линзами обеспечивают лучшую видимость в условиях сумерек, кроме того, свет фар встречных автомобилей не будет ослеплять водителя. 
  9. Если человек, который выбирает подарок, не разбирается в автомобильных принадлежностях и аксессуарах, можно приобрести подарочный сертификат автомаркета "Гараж".
    В наличии сертификаты номиналом 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 рублей. Кроме этого, можно заказать сертификат с индивидуальным дизайном и номиналом.

До 28 февраля на автоаксессуары в автомаркете "Гараж" действуют скидки от 20% до 50%, а на некоторые группы товаров дисконт достигает 60-80%.

 

Автомаркет "Гараж": г. Барнаул, ул. Балтийская, 77
Телефон: (3852) 555-146, 8-800-505-5960
Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте магазина и в официальной группе Вконтакте

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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