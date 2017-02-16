Впереди череда праздников – 23 февраля и 8 Марта. Вопрос о выборе подарков для родных и близких стоит как нельзя остро. Автомаркет "Гараж" готов облегчить поиски презента для автолюбителя, ведь до конца февраля в магазине проходит грандиозная распродажа.
- Универсальный набор инструментов может стать оптимальным вариантом подарка для автолюбителя.
Например, набор инструментов Ombra, который состоит из 82 предметов, стоит всего 4490 рублей.
- Компрессор стоит дарить в том случае, если водитель еще не обзавелся этой полезной вещью. Особенно оценят подарок опытные автолюбители, которым пришлось накачивать не одно колесо при помощи простого насоса.
- Автомобильный органайзер подойдет тем, кто любит порядок в своем автомобиле.
Это специальное устройство, при помощи которого все вещи, которые автолюбитель возит с собой в багажнике, можно легко содержать в порядке.
- Набор автокосметики оценят все автоледи и любители самостоятельно ухаживать за машиной.
Он включает в себя различные шампуни, полироли, салфетки и щетки.
- Массажная накидка на сиденье будет полезна тем, кто много времени проводит в дороге.
Это устройство помогает снимать напряжение в спине, возникающее из-за длительного нахождения за рулем.
- Тем автолюбителям, которые используют авто не только для поездок на работу, но и для дальних путешествий, можно приобрести в подарок вещи, которые сделают путь более легким и приятным. Например, дорожную подушку.
- Сумка-холодильник станет отличным подарком для тех, кто любит путешествия, пусть даже и небольшие.
- Очки-антифары следует дарить тем водителям, которым приходится часто ездить в темное время суток.
Эти специальные очки с желтыми линзами обеспечивают лучшую видимость в условиях сумерек, кроме того, свет фар встречных автомобилей не будет ослеплять водителя.
- Если человек, который выбирает подарок, не разбирается в автомобильных принадлежностях и аксессуарах, можно приобрести подарочный сертификат автомаркета "Гараж".
В наличии сертификаты номиналом 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 рублей. Кроме этого, можно заказать сертификат с индивидуальным дизайном и номиналом.
До 28 февраля на автоаксессуары в автомаркете "Гараж" действуют скидки от 20% до 50%, а на некоторые группы товаров дисконт достигает 60-80%.
Автомаркет "Гараж": г. Барнаул, ул. Балтийская, 77
Телефон: (3852) 555-146, 8-800-505-5960
Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте магазина и в официальной группе Вконтакте
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