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Директор Секретной службы США Джозеф Клэнси в следующем месяце оставит свой пост из-за выхода на пенсию, сообщает "Российская газета".

Отметим, что он стал руководителем службы два года назад. Тогда службу сотрясала череда громких скандалов.

В общей сложности он отдал Секретной службе 29 лет жизни. На пенсию Клэнси выйдет 4 марта. После этого президент США Дональд Трамп сможет выбрать своего человека для этой должности.