Фото: ohrana.ru
Директор Секретной службы США Джозеф Клэнси в следующем месяце оставит свой пост из-за выхода на пенсию, сообщает "Российская газета".
Отметим, что он стал руководителем службы два года назад. Тогда службу сотрясала череда громких скандалов.
В общей сложности он отдал Секретной службе 29 лет жизни. На пенсию Клэнси выйдет 4 марта. После этого президент США Дональд Трамп сможет выбрать своего человека для этой должности.
Комментарии
Дотянулся кровавый Путен.
# Трампопятьнаш ?
Ушёл по утрате доверия,по собственному желанию , как 4 губера,он пятый! Вот новость-то!
#Пабижаликрысы