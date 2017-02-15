Фото: gosrf.ru
Рубль, который в последние дни продемонстрировал серьезное укрепление, пока что, судя по всему, не внушает доверия банкирам.
Как сообщает finanz.ru, несмотря на то, что курс национальной валюты вернулся к отметкам лета 2015 года, банки не торопятся продавать валюты.
Напротив, вместо конвертации долларов и евро в рубли финансовые организации берут рублевые кредиты, используя валюту в качестве залога.
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Вместе с тем увеличивается спрос банков на валюту от Центрального банка. Аналитик "Райффайзенбанка" Денис Порывай склонен полагать, что во втором-третьем квартале текущего года в России вполне реальна перспектива дефицита валюты, поскольку ее приток может упасть.
Сей процесс, по мнению эксперта, может способствовать дефициту и, как следствие, ослаблению позиций рубля.
Комментарии
Фирмы платят налог за 2016г, заплатят и валюта пойдет. Нет экономики в стране, откуда крепкий рубль.
банкиры, они такие)))) мелкие жулики
Не такие уж и мелкие!
Абсолютно по,все бабосы-в недвижке,Юанях,палладии и людях!
К лЮдям нынче нужно помЯгше, а на проблему смотреть ширше!
12:14
а что, нынче можно рабов прикупить?)
а что, нынче можно рабов прикупить?)-Типа "Мы не рабы", а кто????????Раскройте глаза и не прячьте голову в песок.
Прикупить моих работников, но не рабов,можно,плати им по не по 75 тыров руб, а по сто,все к тебе сами убегут!