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Банкиры не склонны верить в долгосрочное укрепление курса рубля

, ИА "Амител"
Крупные финансовые организации воздерживаются от продажи валюты

Фото: gosrf.ru

Рубль, который в последние дни продемонстрировал серьезное укрепление, пока что, судя по всему, не внушает доверия банкирам.

Как сообщает finanz.ru, несмотря на то, что курс национальной валюты вернулся к отметкам лета 2015 года, банки не торопятся продавать валюты.

Напротив, вместо конвертации долларов и евро в рубли финансовые организации берут рублевые кредиты, используя валюту в качестве залога.

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Вместе с тем увеличивается спрос банков на валюту от Центрального банка. Аналитик "Райффайзенбанка" Денис Порывай склонен полагать, что во втором-третьем квартале текущего года в России вполне реальна перспектива дефицита валюты, поскольку ее приток может упасть.

Сей процесс, по мнению эксперта, может способствовать дефициту и, как следствие, ослаблению позиций рубля.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.02.2017 11:01
bservice

Фирмы платят налог за 2016г, заплатят и валюта пойдет. Нет экономики в стране, откуда крепкий рубль.

0  0
15.02.2017 11:55
- гость -

банкиры, они такие)))) мелкие жулики

0  0
15.02.2017 11:58
- гость -

Не такие уж и мелкие!

0  0
15.02.2017 12:14
Ru.бaнок

Абсолютно по,все бабосы-в недвижке,Юанях,палладии и людях!

0  0
15.02.2017 12:20
рубанку

К лЮдям нынче нужно помЯгше, а на проблему смотреть ширше!

0  0
15.02.2017 12:22
- гость -

12:14

а что, нынче можно рабов прикупить?)

0  0
15.02.2017 12:29
- гость -

а что, нынче можно рабов прикупить?)-Типа "Мы не рабы", а кто????????Раскройте глаза и не прячьте голову в песок.

0  0
15.02.2017 12:36
Ru.бaнок

Прикупить моих работников, но не рабов,можно,плати им по не по 75 тыров руб, а по сто,все к тебе сами убегут!

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