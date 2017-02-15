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Рубль, который в последние дни продемонстрировал серьезное укрепление, пока что, судя по всему, не внушает доверия банкирам.

Как сообщает finanz.ru, несмотря на то, что курс национальной валюты вернулся к отметкам лета 2015 года, банки не торопятся продавать валюты.

Напротив, вместо конвертации долларов и евро в рубли финансовые организации берут рублевые кредиты, используя валюту в качестве залога.

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Вместе с тем увеличивается спрос банков на валюту от Центрального банка. Аналитик "Райффайзенбанка" Денис Порывай склонен полагать, что во втором-третьем квартале текущего года в России вполне реальна перспектива дефицита валюты, поскольку ее приток может упасть.

Сей процесс, по мнению эксперта, может способствовать дефициту и, как следствие, ослаблению позиций рубля.