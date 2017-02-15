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Следователи предъявили заочное обвинение бывшему депутату Госдумы Денису Вороненкову. Его подозревают в организации рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы, которое оценивают в пять миллионов рублей. Об этом пишет "Коммерсант".
По данным СМИ, сейчас Вороненков находится на Украине. Кроме этого, сообщается, что Вороненкова объявили в федеральный розыск. Ранее СКР безрезультатно пытался привлечь депутата Госдумы к уголовной ответственности по статье "Мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы".
Весной 2015 года против бывшего депутата хотели возбудить уголовное дело по обвинению в афере. Сам Вороненков назвал это "правовым беспределом".
Комментарии
Бывший депутат Государственной думы дал в Киеве показания против экс-президента Украины Виктора Януковича.
Ну чайку с полонием хряпнет,полегчает!
А,он членские взносы заплатил?
В твою кассу-не успеет!
В твою кассу-не успеет!
Фальцгебель, иди лезвие поправь.
Чайка бывает с сыновьями, с полонием не видел
Где раньше были?
"Как москвичи захватывают - это инвестиции как с Алтая так рейдер
в москве здание в центре и всего 5 лямов?
Так лямов,то бакарей,убогий!
Так воооот за что депутаты госдумы получают 450 000 рублей в месяц, при прожиточном минимуме, установленном ими же менее чем 10 000рублей!