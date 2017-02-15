Фото: old.mger2020.ru

Следователи предъявили заочное обвинение бывшему депутату Госдумы Денису Вороненкову. Его подозревают в организации рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы, которое оценивают в пять миллионов рублей. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным СМИ, сейчас Вороненков находится на Украине. Кроме этого, сообщается, что Вороненкова объявили в федеральный розыск. Ранее СКР безрезультатно пытался привлечь депутата Госдумы к уголовной ответственности по статье "Мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы".

Весной 2015 года против бывшего депутата хотели возбудить уголовное дело по обвинению в афере. Сам Вороненков назвал это "правовым беспределом".