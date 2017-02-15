Фото: Александр Орлов/facebook.com
Топливо, которым, предположительно, был заправлен упавший в акватории Телецкого озера вертолет Robinson, изъяли для проведения исследования, передает "Интерфакс".
Как сообщила старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Яна Стрижова, горючее в настоящее время направлено на судебно-химическую экспертизу.
Напомним, в предполагаемом районе падения воздушного судна третий день проводится поисковая операция. Спасатели проводят работу с воздуха, на воде и на суше. Для установления места падения вертолета используется глубоководный телеуправляемый комплекс Falcon.
Читайте также: Спасатели возобновили поиски вертолета Robinson на Телецком озере
В связи со случившимся возбуждено уголовное дело. Расследованием также занимается Межгосударственный авиационный комитет.
В качестве причин произошедшего называют неблагоприятные погодные условия, ошибку при пилотировании воздушного судна и техническую неисправность.
Читайте также: Что пишут пользователи соцсетей о крушении вертолета над Телецким озером?
Данные о падении вертолета Robinson поступили вечером 12 февраля. Предположительно, на борту находились пять человек: предприниматель Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его жена Елена.
Ранее в МЧС сообщили, что в ходе поисков в озере у берега было обнаружено тело женщины.
Комментарии
Сколько можно уже об одном и том же уже никому не интересно
Мне интересно, например. Неинтересно — не читайте, в чём проблема?
работают люди
хотелось бы верить, что если такая беда случилась бы с более "обычными" людьми, то сил было бы потрачено не меньше, чем в данном резонансном случае. Найти и разобраться в причинах надо, родные должны знать, остальные - извлекать уроки.
Кому не интересно проходите мимо и буквами комментарии не засоряйте!
"ПриРОДа" забрала их!
А что делать ежели людей много, а человеков мало.
хотелось бы верить, что если такая беда случилась бы с более "обычными" людьми, то сил было бы потрачено не меньше, чем в данном резонансном случае
Резонансность случившемуся придают не все участники трагедии.
бабе 15 февраля 2017 г. 12:22 где там человечность?!
Вы всерьёз думаете, что вам правду скажут? не смешите тапочки