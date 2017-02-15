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Топливо, которым, предположительно, был заправлен упавший в акватории Телецкого озера вертолет Robinson, изъяли для проведения исследования, передает "Интерфакс".

Как сообщила старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Яна Стрижова, горючее в настоящее время направлено на судебно-химическую экспертизу.

Напомним, в предполагаемом районе падения воздушного судна третий день проводится поисковая операция. Спасатели проводят работу с воздуха, на воде и на суше. Для установления места падения вертолета используется глубоководный телеуправляемый комплекс Falcon.

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В связи со случившимся возбуждено уголовное дело. Расследованием также занимается Межгосударственный авиационный комитет.

В качестве причин произошедшего называют неблагоприятные погодные условия, ошибку при пилотировании воздушного судна и техническую неисправность.

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Данные о падении вертолета Robinson поступили вечером 12 февраля. Предположительно, на борту находились пять человек: предприниматель Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его жена Елена.

Ранее в МЧС сообщили, что в ходе поисков в озере у берега было обнаружено тело женщины.