Глава кабинета министров Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении финансирования ведущих вузов России. Напомним, что в 2016 году бюджет на эти цели увеличивали с 12,5 миллиардов рублей до 14,5, теперь он будет ниже прежней отметки. Эти изменения коснутся учебных заведений уже с 2017 года, такая ситуация будет сохраняться еще в течение трех лет.

На 2017 год дотации не превысят 10,6 млрд руб., на 2018 год — 10,2 млрд руб., а на 2019-й — 10 млрд руб. Вузов Алтайского края данные перемены не коснутся. Это относится только к тем учебным заведениям, которые участвуют в проекте "5-100". Программа направлена на продвижение отечественных вузов в сотню лучших университетов мира к 2020 году.

В списке отличившихся, опубликованном на сайте проекта, 21 российский вуз, среди них Высшая школа экономики, Российский университет дружбы народов и Московский физико-технический институт и несколько сибирских: ТГУ, НГУ, СФУ.