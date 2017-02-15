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Вузов Алтайского края в 2017 году сокращение финансирования не коснется

, ИА "Амител"
С 2017 года сократится финансирование ведущих вузов России

Фото: dpchas.com.ua

Глава кабинета министров Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении финансирования ведущих вузов России. Напомним, что в 2016 году бюджет на эти цели увеличивали с 12,5 миллиардов рублей до 14,5, теперь он будет ниже прежней отметки. Эти изменения коснутся учебных заведений уже с 2017 года, такая ситуация будет сохраняться еще в течение трех лет.

На 2017 год дотации не превысят 10,6 млрд руб., на 2018 год — 10,2 млрд руб., а на 2019-й — 10 млрд руб. Вузов Алтайского края данные перемены не коснутся. Это относится только к тем учебным заведениям, которые участвуют в проекте "5-100". Программа направлена на продвижение отечественных вузов в сотню лучших университетов мира к 2020 году.

В списке отличившихся, опубликованном на сайте проекта,  21 российский вуз, среди них Высшая школа экономики, Российский университет дружбы народов и Московский физико-технический институт и несколько сибирских: ТГУ, НГУ, СФУ.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.02.2017 12:21
Палыч

Я не понял, что значит -дотации? Это прямая ОБЯЗАННОСТЬ государства

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15.02.2017 12:23
Палыч

Этот вражина, киндер-сюрприз, на гос деньги учился, а теперь урезает.....

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15.02.2017 12:27
- гость -

Палыч 15 февраля 2017 г. 12:21

Теперь и образование и медицина не обязанность, а услуга государства населению. Причем или платная или безплатная. Чай не при социализме живем. Сейчас обязанности только у населения.

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15.02.2017 12:31
- гость -

Это игра в плохого -хорошего полицейского

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15.02.2017 14:15
- гость -

Палыч 15 февраля 2017 г. 12:21 Я не понял, что значит -дотации? Это прямая ОБЯЗАННОСТЬ государства

А с каких это пор ОБЯЗАННОСТЬЮ государства является ежегодная выдача только 10-15 ВУЗам страны по одному миллиарду для доведения их до мирового уровня по таким показателям как обучение иностранных студентов, интенсификация труда преподавателей до полного износа, посещение студентов занятий когда им вздумается, но преподаватель при этом обязан обеспечивать высокую успеваемость учащихся.

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