Фото: barnaul.org
Незаконную торговлю банными вениками в нагорной части Барнаула выявили специалисты комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администрации Центрального района и полицейские в ходе рейда. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
Как сообщается, на пересечении улицы Аванесова и Змеиногорского тракта специалисты остановили незаконную торговлю. Они выписали четыре штрафа на торговцев.
В следующий раз рейд пройдет на площади Спартака и другом излюбленном месте торговцев – пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный бор.
Комментарии
Проще торговцев вениками повязать чем торговцев дурью....
ОМОН выезжал?
15.02.2017 12:11 - гость - Конечно выезжал ! Там бабка сопротивлялась !
Только сейчас выявили!!!!! хаха
во, блин, подождите! не разгоняйте этих барыг! мне нужен веник, чтоб ребенка купать в воде с запаренным березовым веником...
позорники
Типа работу показать...отчеты написать...ДОРМОЕДЫ. Они больше бензина бюджетного прокатали до горы и бумаги исписали на протоколы, чем эти торговцы заработали за неделю.Совсем комитеты на пару с милицией лицо своё теряют такими вылазками. Если ниначто не способны больше, лучшеб не позорились
Незаконную торговлю выявили специалисты комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку. Они выписали четыре штрафа на торговцев. Название комитета неправильное совсем - не развивают они ничего..просто тупо выписывают штрафы и наказывают. От них никакой помощи в развитии нет и вряд ли будет. Не для этого комитет был создан как видно.
Согласен:позорики.
ИП 15 февраля 2017 г. 12:27 А может штрафы, повышенные поборы и налоги, а так же коррумпированность инспектирующих ведомств это и есть, по мнению государства и его чиновников, поддержка предпринимательству?
гы.... приезжайте на Силикатный, посмотрите что творится около "большой" круглосуточной "Машки".... полисыя прям за соседним домой - никому нет никакого дела..... вывод один -ДАРМОЕДЫ, лишь бы галочки поставить и нехилые премии отписать...
Не знала что у нас Законом запрещено вениками торговать. Нашли предпринимателей. Люди просто выживают в нашем богатом городе.
Волки серые. Пенсионерам подработать не дают. Чтоб вас так дети в старости кормили.Лучше бы бандитов и коррупционеров ловили кто миллионы моет. Нашли чем заняться. Позор.
дурдом
На докучаево на дороге лопатами торгуют,приезжайте,разбиритесь
гость 15 февраля 2017 г. 12:34 Не знала что у нас Законом запрещено вениками торговать. Нашли предпринимателей. Люди просто выживают в нашем богатом городе. --- иначе как вредителями леса их не назвать
Вот ребята оцените.Ведь каждый из нас- рядовых налогоплательщиков скинулись им на зарплату в виде уплаченных налогов.... Целая "бравая полиция" с целым "комитетом при администрации" целый день дедов да старушек гоняли...и обещали на этом не останавливаться..Зацените....слов нет - Дармоеды и позорники!!!!
Не дают людям вообще никак заработать,план Путина уничтожить и уморить голодом Россиян..люди жрать хотят,потому и торгуют..идиоты
бредятина! дожились, бабок и дедков штрафуют( я фигею с нашего барнаула лучше бы на ЯМУ съездили и наркош ловили, но увы наркоши им бабки отстегивают!
Ну а как с ними еще? Аренду, налоги не платят, все в карман. Вот разгонять таких и цены на веники в ТЦ можно будет поднять
Позорные власти. С нищих по нитке, богатому (чиновнику) костюм.
вот троллей то набежало. ушлые ребята обдирают деревья, делают из них веники. выручку тратят на себя
... и встаньте рядом с ними вениками поторговать - получите по морде, может после этого жалеть их перестанете
А как амик узнал об этой кипучей деятельности комитета? Сами пришли и сказали какие они суровые по отношению к пенсионерам и просили опубликовать это? Вот очень интересно, как это сообщение на амике сформировалось?
15.02.2017 12:51 - гость -
Читаете только заголовки?
Впечатление, что здесь собрались одни идиоты. Они на обочинах трасс торгуют. Малейшая авария или занос - и трупы. Но тупорогим Ленам и гостям этого никак не понять.
ахренеть, выявили..Типо в засаде сидели, со спутника следили.... И на Спартаке, наверняка, в засаде сидят
гость - 12:53 "Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы"
Амик сказал: "есть довести эти сведения до населения" и опубликовал?
В пресс-службе администрации краевой столицы эта новость оказалась самая горячая и острая за последние пару месяцев......да и в принцепе...самая новая новость...А так в остальном все хорошо...кризиса нет., зарплаты растут, промышленность в гору прет, во всех комитетах работают в поте лица...а полиция всем помогает))))))
гость - 12:55 "Впечатление, что здесь собрались одни идиоты" Люто поддерживаю!! А если мимо них будут бомбы провозить и они взорвутся? Все, трупы от этих пенсионеров, даже собрать будет нечего. Как это люди не понимают и торгуют на обочине???
Filin зарегистрированный 15 февраля 2017 г. 12:56
Купи сестре телефон, вместо своей удочки, жила )
Молодцы!!!!!!!!!!! Я фигею!!!!!!! Налоговая, похоже, "Веники вяжет", вот и устраняет конкурентов =====
15.02.2017 13:00 - гость - ваще, сказал как надо! Торгаши вениками - это первая цель американских баллистических ракет с ядерным зарядом! Если их не разогнать, третьей мировой не избежать!
Дмитрию Анатольевичу, большой "брезент".... И Александру Богданычу.... Бюджет края в безопасности....Таку банду накрыли.... Черна кошка отдыхает....
гость - 13:04 Во страсти разгорелись! Чета Путина с Трампом не вспомнили и Украину...
А где видео!!!!????
В вениках поди наркоту нашли...
Ну Слава Богу, Власть та работает....!!!!
Так у нас же теперь ПРАВИТЕЛЬСТВО, а не ... собачииййй...!!!! УРРРААА!!!
Сейчас в моде веники со смытых плотиной кустарников Оровилля. А эти на трассах так - мелкие перекупщики.
Теперь и санкции могут отменить, раз противозаконную деятельность власть пресекла...
Всех вениками закидаем!!!!!!
Как сообщается, на пересечении улицы Аванесова и Змеиногорского тракта специалисты остановили незаконную торговлю. Они выписали четыре штрафа на торговцев. ------------- Поговаривают, что специалисты долго не могли перейти дорогу из-за колонны камазов везущих лес кругляк в Казахстан...но потом таки перебежали трусцой и остановили синдикат "чёрных лесорубов" обдиравших ветки с деревьев!
...., чем париться то теперь?
Да нет, веники это прикрытие, пенсионерки секс услуги предлагали, вот и разогнали их...молодежь надо продвигать, а тут бабки старые...
бабушки с вениками это круто ,а вот торговцев с дружественных республик как побеспокоить,весь тротуар от Строителей до жд вокзала окупировали
- гость - 15 февраля 2017 г. 13:12 Сейчас в моде веники со смытых плотиной кустарников Оровилля. А эти на трассах так - мелкие перекупщики. ------ А у меня ещё веник с Крымска не облупился)
И че? Ни одного фото? Жалко...
Эти веники теперь по тройной цене пойдут! Классная реклама от Министерства Алтайского края....
- гость - 15 февраля 2017 г. 13:20 Эти веники теперь по тройной цене пойдут! Классная реклама от Министерства Алтайского края.... ------- Это не важно, важно то что наказание - неотвратимо!
подытожим? дермоеды! зато название себе красивое придумали!
фу-фу-фу
15.02.2017 12:55 - гость - Впечатление, что здесь собрались одни идиоты. Они на обочинах трасс торгуют. Малейшая авария или занос - и трупы. Но тупорогим Ленам и гостям этого никак не понять.
Как я тебя понимаю. Ты не поверишь, но можно даже ходить по обочинам, и даже вдоль трасс! Я как прочитал это в ПДД, так кушать не мог.
Только сейчас выявили!!!!! хаха
нет, они разрабатывали,наблюдение вели,внедрялись и вот итог,накрыли банду мошенников
Может подальше в сеть инета эти новостища просунем???Чтобы в топе по ЦТ каналам их похвалили....Пусть шире потом расскажут про свою "кипучую" деятельность, на пару с полицией...
15.02.2017 12:50 - гость - вот троллей то набежало. ушлые ребята обдирают деревья, делают из них веники. выручку тратят на себя
Ну и? Я сам не хочу обдирать, а веник хочу. Кому стало плохо? Или ты про "бюджет" который не пополняется, так он и так нашими тремя шкурами давно пополнился.
какой Комитетище в Барнауле....усилен полицией...Бабка с веником не пройдет...ажно слезы гордости за нашу администрацию проступают
Убирать-однозначно убирать торговок с улиц Барнаула в места, определённые для торговли! Может мест мало оборудованных- властям надо подумать над этим! Не нужно разрешать торговать на красных линиях: это пл.Спартака, ост.Первомайский и т.д. Ведь красиво на пл.Октября стало без цветочных рядов?
Незаконную торговлю банными вениками в нагорной части Барнаула выявили специалисты комитета
Вот это специалисты, вот это они развивают предпринимательство так развивают! Не зря всё же они живут раз в 20 лучше тех торговцев вениками. Не зря. Ночами не спали, выявляли их, олигархов. Надо выяснить,где они веники резали, вдруг земля депутату какому принадлежит и он убыток терпит. Омона туда в засаду, чтобы тоже не зря пайку получали.
А теперь - правильный подход к ситуации: 1. Едем на гору. 2. Раздаем приглашения на семинар для предпринимателей. 3. Обучаем народ, как правильно открыть свое дело, в том числе, как правильно платить налоги. 4. Развиваем малый бизнес. 5. Собираем налоги, а не штрафы.
Ведь красиво на пл.Октября стало без цветочных рядов?
Нет. Не стало. Убрали елки - воткнули мужика с шестеренкой (автовазу что-ли памятник). Рткрылся заснеженный убогий фасад ПТУ. А веничников показательно судить и казнить на лестнице ВДНХ
Уважаемая администрация Алтайского края, в летний период, жители села Троицкого торгуют вдоль трассы грибами и ягодами. Всяко без лицензии. Предлагаю привлечь ВКС РФ для решения этой проблемы. Незаконный оборот грибов хуже терроризма ГЫГЫЛ.
новость, конечно, смешная) имитация бурной деятельности администрацией района и чиновниками)
но, есть одно обстоятельство, которое значительно влияет на понимание этого события: эти торговцы стояли прямо на повороте с односторонней дороги на Аванесова на двухстороннюю часть Змейки, и некоторые особо "одаренные" личности останавливались там, создавая затор и помехи движению. по-хорошему там не место ни для какой торговли.
Лена 15 февраля 2017 г. 12:46 план Путина уничтожить и уморить голодом люди жрать хотят,потому и торгуют.. **************** какой план Путина? есть понятие несанкционированной торговли, это вообще то административный кодекс. воры воруют тоже жрать хотят. вы это считаете смягчающим обстоятельством?
15.02.2017 14:09 - гость - узбагойзя, типичный представитель искать проблемы не там, где они есть. Нарушение правил остановки - это в ГИБДД.
барнаулец 15 февраля 2017 г. 12:46 лучше бы на ЯМУ съездили и наркош ловили, но увы наркоши им бабки отстегивают! ************** вы в каком году в Барнауле в последний раз были? на месте Ямы сейчас многоэтажная застройка. и ни наркоторговцев, ни наркоманов там нет уже лет 10 как
- гость - 15 февраля 2017 г. 14:05
Мужик с шестеренкой олицетворяет креативно мыслящий центр города. Не с веником же ему стоять в конце концов.
Не с веником же ему стоять в конце концов.
Как раз с веником и поллитрой. Путана рядом должна быть 18+. Символизирует туркластер.
15.02.2017 14:12 - гость - барнаулец 15 февраля 2017 г. 12:46 лучше бы на ЯМУ съездили и наркош ловили, но увы наркоши им бабки отстегивают! ************** вы в каком году в Барнауле в последний раз были? на месте Ямы сейчас многоэтажная застройка. и ни наркоторговцев, ни наркоманов там нет уже лет 10 как
Во-во, тоже поржал. Там сейчас сотка по 200 т.р. стоит, а некоторые все "яму" помнят )))
- гость - 15 февраля 2017 г. 14:12 ты меня не узбагаивай) хорошо, нарушение правил остановки - это к ГИБДД вопросы. а несанкционированная торговля - это именно к этому комитету администрации Центр. района вопросы) ты вообще не в курсе, что нельзя торговать чем захочешь и где захочешь? так я открою для тебя великую тайну: многое что нельзя делать. и всё это прописано в книжицах, кодексами они называются)
Город компактный, красивый! А торговать на улицах- не цивилизованно!! Всем лучше будет покупать в "базарных" местах продукцию и торговцу хорошо- его "гонять" не будут за торговлю в неположенном месте!!! Создавайте облик города САМИ жители!!!