Фото: barnaul.org

Незаконную торговлю банными вениками в нагорной части Барнаула выявили специалисты комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администрации Центрального района и полицейские в ходе рейда. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Как сообщается, на пересечении улицы Аванесова и Змеиногорского тракта специалисты остановили незаконную торговлю. Они выписали четыре штрафа на торговцев.

В следующий раз рейд пройдет на площади Спартака и другом излюбленном месте торговцев – пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный бор.