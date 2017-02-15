Фото: securitymedia.ru
Антитеррористические учения состоятся в четверг, 16 февраля, у здания администрации Змеиногорска в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Учения пройдут с 08:30 до 14:00. Отрабатывать действия при возможной террористической угрозе будут у администрации Змеиногорского района (улица Шумакова, 4) и находящихся рядом с ней зданий.
"В связи с этим территория, прилегающая к объектам, будет оцеплена. Возможно проведение досмотровых мероприятий и временное ограничение движения", – указывают в ФСБ.
Жителей Змеиногорска просят с пониманием отнестись к проведению учений.
Комментарии
Антитеррористические учения по подавлению народных волнений?
Будут учиться брать штурмом администрацию. Пригодится..
- гость - 15 февраля 2017 г. 12:51
Будут учиться защищать мэрию от разъяренного народа.
Попробуй сейчас выйти на незапланированный пикет возле мэрии, быстро пару пазиков подгонят и увезут возмутителей спокойного благополучия...