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Антитеррористические учения состоятся в четверг, 16 февраля, у здания администрации Змеиногорска в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Учения пройдут с 08:30 до 14:00. Отрабатывать действия при возможной террористической угрозе будут у администрации Змеиногорского района (улица Шумакова, 4) и находящихся рядом с ней зданий.

"В связи с этим территория, прилегающая к объектам, будет оцеплена. Возможно проведение досмотровых мероприятий и временное ограничение движения", – указывают в ФСБ.

Жителей Змеиногорска просят с пониманием отнестись к проведению учений.