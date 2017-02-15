Афганцы из Алтайского края заложили основу Российского Союза ветеранов Афганистана.

Об этом на встрече с алтайскими журналистами в пресс-центре "Сибирской медиагруппы" сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.



Он посетил регион 14 февраля, накануне 28-летия вывода советских войск из Афганистана, и встретился с ветеранами боевых действий.

"Основу Российского Союза ветеранов Афганистана и афганского движения заложили на Алтае", — сказал Франц Клинцевич.



Он признал, что сегодня алтайская организация "поприсела", в свое время ее хорошо лихорадило.



"Но великолепный боец моего полка, великолепный парень Сергей Завалихин (председатель краевой организации имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" — прим.ред.) сейчас ее основательно поднимает", – добавил сенатор.

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Действительно, общественное объединение воинов-интернационалистов открылось в регионе первым в СССР. Дом воинов-интернационалистов также появился первым в стране.

Франц Клинцевич участвовал в боевых действиях в Афганистане в последние годы присутствия там Советской армии.

Более четырех тысяч жителей Алтайского края воевали в Афганистане в эти годы. 147 из них не вернулись домой. Около 900 получили высокие награды за участие в боевых действиях.

По мнению Клинцевича, у Советского Союза не было другого выхода, как ввести свои войска (это было в 1979 году — прим. ред.) на территорию Афганистана. Такие там были тогда общественно-политические, экономические, военные обстоятельства.



"Американцы очень серьезно начинали работать — готовили Талибан (исламистское движение, зародившееся в Афганистане в 1994 году — прим. ред.). Произошло свержение Захир-шаха (Мухаммед Захир-шах — король Афганистана (1933-1973), свергнутый своим братом Мухаммедом Даудом — прим. ред.). Для Советского Союза все эти события могли бы закончиться плачевнее", — сказал он.



То же самое, по его словам, происходит сейчас в Сирии.



"Там масса обстоятельств, при которых Россия не имела права не ввести свои войска в Сирию", — добавил он.



К тому же, добавил Франц Клинцевич, это (участие России в международных военных конфликтах — прим. ред.) повышение обороноспособности страны за счет апробации технологий, практического испытания оружия, участия военных в реальных операциях.