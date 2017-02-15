Афганцы из Алтайского края заложили основу Российского Союза ветеранов Афганистана.
Об этом на встрече с алтайскими журналистами в пресс-центре "Сибирской медиагруппы" сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Он посетил регион 14 февраля, накануне 28-летия вывода советских войск из Афганистана, и встретился с ветеранами боевых действий.
"Основу Российского Союза ветеранов Афганистана и афганского движения заложили на Алтае", — сказал Франц Клинцевич.
Он признал, что сегодня алтайская организация "поприсела", в свое время ее хорошо лихорадило.
"Но великолепный боец моего полка, великолепный парень Сергей Завалихин (председатель краевой организации имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" — прим.ред.) сейчас ее основательно поднимает", – добавил сенатор.
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Действительно, общественное объединение воинов-интернационалистов открылось в регионе первым в СССР. Дом воинов-интернационалистов также появился первым в стране.
Франц Клинцевич участвовал в боевых действиях в Афганистане в последние годы присутствия там Советской армии.
Более четырех тысяч жителей Алтайского края воевали в Афганистане в эти годы. 147 из них не вернулись домой. Около 900 получили высокие награды за участие в боевых действиях.
По мнению Клинцевича, у Советского Союза не было другого выхода, как ввести свои войска (это было в 1979 году — прим. ред.) на территорию Афганистана. Такие там были тогда общественно-политические, экономические, военные обстоятельства.
"Американцы очень серьезно начинали работать — готовили Талибан (исламистское движение, зародившееся в Афганистане в 1994 году — прим. ред.). Произошло свержение Захир-шаха (Мухаммед Захир-шах — король Афганистана (1933-1973), свергнутый своим братом Мухаммедом Даудом — прим. ред.). Для Советского Союза все эти события могли бы закончиться плачевнее", — сказал он.
То же самое, по его словам, происходит сейчас в Сирии.
"Там масса обстоятельств, при которых Россия не имела права не ввести свои войска в Сирию", — добавил он.
К тому же, добавил Франц Клинцевич, это (участие России в международных военных конфликтах — прим. ред.) повышение обороноспособности страны за счет апробации технологий, практического испытания оружия, участия военных в реальных операциях.
Комментарии
А союз ветеранов чеченских войн есть?
По мнению Клинцевича, у Советского Союза не было другого выхода, как ввести свои войска (это было в 1979 году — прим. ред.) на территорию Афганистана. Такие там были тогда общественно-политические, экономические, военные обстоятельства.
Это мнение политрука клинцевича. На самом деле это было келейное решение Полит бюро КПСС В сентябре 1979 года в Афганистане произошел очередной переворот. На этот раз поменялось руководство в правящей партии НДПА. Главой партии и государства стал Хафизулла Амин. По линии КГБ в советское политбюро стали поступать сообщения о том, что он является агентом ЦРУ. Эти донесения еще больше склонили Кремль к военному вмешательству. Тогда же началась подготовка к свержению Амина. По предложению Юрия Андропова было решено поставить на его место лояльного Советскому Союзу Бабрака Кармаля. Итог этой авантюры, 4 тыс исковерканых судеб, 147 убитых молодых, здоровых парней- наших земляков, американское присутствие в Афганистане, непрекращающиеся гражданские войны в этой страны.и наркотрафик.
С праздником и вечная память....
В Афганистане погибали солдаты и делали карьеру военные чиновники. Наши соседи до сих пор оплакивают своего сына, одного из тех 147. За что?