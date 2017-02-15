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Американский актер Харрисон Форд, управляя самолетом, чуть не столкнулся с пассажирским лайнером, а затем неправильно его посадил. Об этом пишет "Интерфакс".

По ошибке Форд вместо посадочной полосы приземлился на рулежные дорожки, которые расположены параллельно. В тот момент, когда Харрисон Форд приземлялся, он пролетел рядом с пассажирским лайнером компании American Airlines, в котором находились 110 пассажиров и члены экипажа.

К счастью, пострадавших в этом происшествии нет. Отметим, что Форд имеет лицензию пилота-любителя. Он уже не в первый раз попадает в подобные ситуации.

Харрисон Форд— американский актёр и продюсер. Номинант на премию "Оскар", BAFTA, четырёхкратный номинант и обладатель специальной премии "Золотой глобус", а также почётного "Сезара". Наиболее известен по участию в "Звёздных войнах" и серии фильмов об Индиане Джонсе, а также в фильмах "Бегущий по лезвию", "Игры патриотов", "Беглец", "Самолёт президента", "К-19".