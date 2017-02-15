Фото: starnote.ru
Американский актер Харрисон Форд, управляя самолетом, чуть не столкнулся с пассажирским лайнером, а затем неправильно его посадил. Об этом пишет "Интерфакс".
По ошибке Форд вместо посадочной полосы приземлился на рулежные дорожки, которые расположены параллельно. В тот момент, когда Харрисон Форд приземлялся, он пролетел рядом с пассажирским лайнером компании American Airlines, в котором находились 110 пассажиров и члены экипажа.
К счастью, пострадавших в этом происшествии нет. Отметим, что Форд имеет лицензию пилота-любителя. Он уже не в первый раз попадает в подобные ситуации.
Харрисон Форд— американский актёр и продюсер. Номинант на премию "Оскар", BAFTA, четырёхкратный номинант и обладатель специальной премии "Золотой глобус", а также почётного "Сезара". Наиболее известен по участию в "Звёздных войнах" и серии фильмов об Индиане Джонсе, а также в фильмах "Бегущий по лезвию", "Игры патриотов", "Беглец", "Самолёт президента", "К-19".
Комментарии
Еще один возомнивший себя всемогушим(((
Харрисон Форд помнит о русских корнях
15.02.2017 12:39 - гость - Русские корни означает - "Быть дураком и всегда все путать и делать не правильно (включая перепутать посадочную полосу) "?
Лайнер был какой? Океанский? А что он делал в аэропорту?
12:49, он не дурак. в связях, порочащих его, замечен не был ну перепутал полосу - так никто не пострадал же
На полосе стоял лайнер. Значит явка провалена.