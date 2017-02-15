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Сотрудники инспекции по маломерным судам в городе Вилючинске на Камчатке спасли ученика четвертого класса местной школы, которого льдина уносила в сторону океана. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщается, несколько школьников гуляли в районе пирса на берегу бухты Крашенинникова. Один из них прыгнул на льдину, и его начало уносить.

Как пишет издание, когда спасатели прибыли к месту происшествия, ребенка уже отнесло на 150 метров от берега. Сотрудники МЧС действовали оперативно, что помогло избежать трагедии.