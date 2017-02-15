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Сотрудники инспекции по маломерным судам в городе Вилючинске на Камчатке спасли ученика четвертого класса местной школы, которого льдина уносила в сторону океана. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщается, несколько школьников гуляли в районе пирса на берегу бухты Крашенинникова. Один из них прыгнул на льдину, и его начало уносить.
Как пишет издание, когда спасатели прибыли к месту происшествия, ребенка уже отнесло на 150 метров от берега. Сотрудники МЧС действовали оперативно, что помогло избежать трагедии.
Комментарии
Это вчерашняя новость, если бы Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам работали как Амик, утонул бы мальчик.
Стас 23 минуты назад Спасибо, Мужики!
русская народная забава. уплыви на льдине называется.