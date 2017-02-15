Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Новокузнецкая компания "Гид" готовится к открытию второго ресторана McDonald’s в Барнауле и в целом расширяет географию своего присутствия.
Как сообщает "Коммерсант", владелец кузбасского франчайзи McDonald’s Александр Говор заявил о намерении вложить до конца года более 800 миллионов рублей в открытие новых ресторанов на территории Сибирского федерального округа.
В свою очередь, директор "Гида" Игорь Гусев рассказал, что кроме нового ресторана в Кемерово в текущем году заработают новые заведения McDonald’s в Томске и в Барнауле.
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Кроме того, в 2017 году сеть фастфуда расширила договор франчайзинга с кузбасской компанией и теперь помимо Кемеровской, Новосибирской, Томской областей и Алтайского края в сферу интересов попал Красноярский край.
Напомним, первый McDonald’s в Барнауле заработал 1 июля 2016 года в ТЦ "Лето". Тогда же стало известно, что в краевой столице появится еще один ресторан сети. При этом уточнялось, что заведение откроется в центральной части города.
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Более того, в качестве новой "локации" McDonald’s назывался строящийся торгово-развлекательный центр "Галактика". Относительно этого ТРЦ напомним, что в конце декабря в базирующемся в "Галактике" гипермаркете "Ашан" произошло обрушение кровли. В итоге гипермаркет приостановил работу. Также было выдано предписание временно прекратить работы по возведению второй очереди "Галактики".
Комментарии
Лучше чебуречные и хашные открывайте, а не эти туалеты
Текучка кадров в фастфуде – до 400%. Типичный работник уходит из кафе уже через 4 месяца. Среди работников много подростков из бедных семей и иммигрантов, особенно из Латинской Америки, которые знают по-английски только название блюд в меню
McDonald’s - американская шаурмячная, а не ресторан.
Джулия Робертс прежде, чем стать кинозвездой, работала кассиром в Макдональдсе. И до сих пор гордится тем, что за 1 минуту могла продать клиенту картошку, гамбургер и колу.
Всё, пойду в Мак в тц "Лето", поглазею на Латинок)))
Чего-то кстати тишина по поводу Галактики) Она вообще теперь когда-нибудь достроится и откроется?))
В Макдоналдсе существует правило, что если посетитель не озвучил размер порции картошки, напитка, мороженого или нагетсов при заказе, то ему по умолчанию считается самая большая. Это экономит время - заказ должен быть принят за 60 секунд, и так McDonald's делает больше денег.
15.02.2017 13:02 - хотите прикупить какую-нить звезду за лям, я вам ее легко продам, секунды за 3, хотите?
> Текучка кадров в фастфуде – до 400%
Вам, первоклассникам, рано ещё проценты считать. Не позорься.
13:25, это первоклассная американская аналитика. вам этого не понять со своими деревянными взглядами
может объясните тогда, что такое текучка кадров 400%? это как? один пришёл, четверо уволились?
400% Это когда каждый работник ест за четверых, за себя и за трех посетителей.
- гость - В Макдоналдсе существует правило, что если посетитель не озвучил размер порции картошки, напитка, мороженого или нагетсов при заказе, то ему по умолчанию считается самая большая. Это экономит время - заказ должен быть принят за 60 секунд, и так McDonald's делает больше денег.
а вот и неправда - всегда спрашивают, какую именно порцию
Палыч 15 февраля 2017 г. 12:50 Лучше чебуречные и хашные открывайте, а не эти туалеты ++++++++++++++++++++++++ жри свою блевотину сам