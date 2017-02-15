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Новокузнецкая компания "Гид" готовится к открытию второго ресторана McDonald’s в Барнауле и в целом расширяет географию своего присутствия.

Как сообщает "Коммерсант", владелец кузбасского франчайзи McDonald’s Александр Говор заявил о намерении вложить до конца года более 800 миллионов рублей в открытие новых ресторанов на территории Сибирского федерального округа.

В свою очередь, директор "Гида" Игорь Гусев рассказал, что кроме нового ресторана в Кемерово в текущем году заработают новые заведения McDonald’s в Томске и в Барнауле.

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Кроме того, в 2017 году сеть фастфуда расширила договор франчайзинга с кузбасской компанией и теперь помимо Кемеровской, Новосибирской, Томской областей и Алтайского края в сферу интересов попал Красноярский край.

Напомним, первый McDonald’s в Барнауле заработал 1 июля 2016 года в ТЦ "Лето". Тогда же стало известно, что в краевой столице появится еще один ресторан сети. При этом уточнялось, что заведение откроется в центральной части города.

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Более того, в качестве новой "локации" McDonald’s назывался строящийся торгово-развлекательный центр "Галактика". Относительно этого ТРЦ напомним, что в конце декабря в базирующемся в "Галактике" гипермаркете "Ашан" произошло обрушение кровли. В итоге гипермаркет приостановил работу. Также было выдано предписание временно прекратить работы по возведению второй очереди "Галактики".