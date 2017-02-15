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Бийск до 2030 года сделает ставку на туризм, науку и старую часть города

, ИА "Амител"
Стратегию развития наукограда до 2030 года утвердило правительство Алтайского края

Стратегию социально-экономического развития Бийска в статусе наукограда на 2017-2030 годы обсудили в среду, 15 февраля, на заседании правительства Алтайского края под руководством Александра Карлина.

Совсем недавно правительство РФ продлило Бийску статус наукограда до 2030 года. Это, предположительно, позволит второму по величине городу региона получить федеральное финансирование на сохранение и развитие социальной инфраструктуры, а также реализацию различных проектов в сфере науки.

По словам губернатора Александра Карлина, властями края и города была проделана огромная работа, чтобы сохранить этот статус для Бийска, дающий право на получение федеральных средств. Только в 2017 году городу будет выделено около 108 миллионов рублей на различные направления. Как отметил глава региона, в условиях дефицита бюджетных средств это огромные деньги в нынешнее время.

В ходе заседания правительства с докладами о том, как будет развиваться город в статусе наукограда, выступили глава администрации Бийска Николай Нонко и министр образования Алтайского края Александр Жидких.

По словам Александра Жидких, необходимо, чтобы научно-производственный комплекс города постоянно развивался, причём инновационно. Стратегия развития Бийска предусматривает реализацию в три этапа: краткосрочную на 2017-2019 годы, среднесрочную до 2025 года и третью — до 2030 года.

В ней семь приоритетных направлений. Прежде всего, упор будет делаться на биофармацевтические и пищевые производства, туристическую отрасль, производство композиционных материалов. Александр Жидких отметил, что для реализации губернатором будет утвержден план мероприятий, который состоит из 100 страниц.

"На сегодняшний день мы направили на согласование в Министерство образования проект соглашения, в котором указаны обязательства краевого бюджета в объеме 10,7 миллиона рублей и средства федеральных субсидий в размере 108,6 миллиона рублей. Соглашение должно быть подписано до 1 марта 2017 года", – сказал министр образования правительства Алтайского края.

Так, развитие туристической отрасли, в частности, предполагает увеличение числа транзитных туристов до 700 тысяч человек в год. Причем около 200 тысяч должны оставаться в Бийске не менее чем на одни сутки. Число же занятых в отрасли работников должно составлять не менее полутора тысяч человек.

Кроме того, ожидается, что к 2030 году будет увеличено производство фармацевтической продукции в 3,5-4 раза.

Как пояснил министр, в 2017 году 108 миллионов рублей, которые Бийск получит благодаря продлению статуса, в первую очередь пойдут на ремонт объектов социальной сферы и развитие дорожной сети.

"В 2017 году будет проведен капитальный ремонт на семи объектах: замена окон в школах и детских садах, капитальный ремонт одной из школ, капитальный ремонт Бийского драматического театра и центра детского творчества "Родина", – добавил Жидких.

Он отметил, что план стратегии предусматривает и развитие исторической части Бийска в рамках культурных и туристических проектов.

В итоге на заседании правительства план стратегии Бийска в статусе наукограда был одобрен. К 1 марта документы на согласование для получения федеральных средств должны быть направлены в Министерство образования РФ.


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Комментарии

15.02.2017 13:26
- гость -

НАУКОГРАД имеем, а где НАУКА???!!!!

0  0
15.02.2017 13:28
- гость -

АБ - главный ученый АК!

0  0
15.02.2017 13:29
- гость -

На науку зря конечно, а вот остальное вполне может прокатить, ибо только туризм в старую часть города поможет Бийску сохранить статус наукограда!

0  0
15.02.2017 13:31
- гость -

Нонко, видать, себе два века намерило.

0  0
15.02.2017 13:32
- гость -

кто бы еще восстановил эту старую часть города, лежащую в руинах.

0  0
15.02.2017 13:32
- гость -

На сегодняшний день в наукограде можно уже горнолыжным и санным спортом заниматься, и всё благодаря главе города.

0  0
15.02.2017 13:45
- гость -

- гость - 15 февраля 2017 г. 13:26 НАУКОГРАД имеем, а где НАУКА???!!!!

а як же эвалар? чем не наука?))) гомеопатия, мать её!

0  0
15.02.2017 13:46
- гость -

- гость - 15 февраля 2017 г. 13:32 кто бы еще восстановил эту старую часть города, лежащую в руинах.

не руины, а памятники архитектуры, ничё вы не понимаете..

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15.02.2017 14:03
- гость -

по науке - организовать секс-туризм в старой части города

0  0
15.02.2017 14:19
- гость -

Ржу не могу. Туризм и наука в Бийске. Звучит как честный чиновник.

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15.02.2017 14:26
- гость -

Как будто не бывает честных чиновников? Я не про Россию...

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