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Как приготовить из картошки пиццу, десерт и сделать фри в духовке?

, ИА "Амител"
Многоликая картошка: какие невероятные блюда можно приготовить из такого знакомого всем овоща?

Фото: 1zoom.ru

Без картошки не обходится практически ни один прием пищи и ни одно застолье. Сейчас даже сложно представить, что появилась она в России только с подачи Петра I. Зато теперь сосчитать всевозможные рецепты с этим овощем просто невозможно – готовят из него и горячее, и закуски, и даже десерты. В День картофеля фри – довольно популярного во всем мире вида перекуса – редакция Amic.ru собрала несколько интересных кулинарных вариаций на тему того, что такого особенного можно сделать из картошки.

Картофель фри в духовке

Что потребуется?

  • Картофель среднего размера – 5-7 шт.
  • яичный белок – 2 шт.
  • паприка
  • соль – по вкусу

Как готовить?

Картошку помыть, почистить и порезать брусочками толщиной 1 см. Яичные белки взбить с солью, перемешать с картошкой и выложить все на противень, застеленный пекарской бумагой. Сверху картофель посыпать паприкой. Поставить противень в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекать до румяной корочки.

 Картофельная пицца "Пепперони"

Что потребуется?

  • картофель – 4-5 шт.
  • сыр чеддер или моцарелла
  • палка острой салями
  • соль и перец
  • панировка (по желанию)
  • оливковое масло
  • пармезан
  • соус для спагетти или кетчуп

Как готовить?

Картофель вымыть и натереть оливковым маслом с солью, после завернуть в алюминиевую фольгу и ненадолго, до частичной готовности, поставить в духовку. Далее картофель достать, разрезать пополам и вырезать сердцевину. Кусочки смазать оливковым маслом, посыпать панировкой и снова поставить в духовку. Когда картошка подрумянится, нужно каждую половинку полить уксусом, посыпать сыром и выложить салями, посолить и поперчить. Выпекать еще 15 минут до румяной корочки, в самом конце посыпать пармезаном и зеленым луком.

Сладкий картофель с маршмеллоу

Что потребуется?

  • Батат — 600 г
  • Сливочное масло — 30 г
  • Коричневый сахар — 1 ст. л.
  • Молоко — 1 ст. л.
  • Мускатный орех — 1/4 ч. л.
  • Корица — 1/2 ч. л.
  • Гвоздика — 2 шт.
  • Апельсиновый сок — 2 ч. л.
  • Цедра апельсина — 1/2 ч. л.
  • Грецкий орех (или пекан) — 30 г
  • Маршмеллоу

Как готовить?

Картофель почистить, порезать и отварить. Далее измельчить блендером в пюре. Натереть цедру апельсина на мелкой тёрке и выжать сок. Масло смешать с молоком, цедрой, соком, пряностями, сахаром и подогревать, пока масло не растопится. Орехи порезать. Картофель перемешать с масляной смесью, добавить порезанные орехи и снова перемешать. Пюре выложить в форму, прикрыть фольгой и печь в духовке 30 минут при 200°C. Снять фольгу и присыпать маршмеллоу. После снова убрать в духовку и запекать 5 минут до корочки на маршмеллоу.

Картофельные вафли

Что потребуется?

  • картошка — 0,5 кг
  • молоко — 1 ст.
  • яйца — 2 шт.
  • растительное масло — 4 ст. л.
  • мука — 1 ст.
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • соль, молотый черный перец, сухие травы — по вкусу

Как готовить?

Картофель почистить, нарезать, сварить и размять в пюре. Добавить к картошке масло, теплое молоко и яйца, все перемешать. Просеять муку, добавить к ней разрыхлитель и перемешать. Готовую мучную смесь высыпать в картофельно-молочную смесь. Посолить, поперчить, добавить сухие травы. Размешать до однородности. Выпекать как обычные толстые вафли.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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