Без картошки не обходится практически ни один прием пищи и ни одно застолье. Сейчас даже сложно представить, что появилась она в России только с подачи Петра I. Зато теперь сосчитать всевозможные рецепты с этим овощем просто невозможно – готовят из него и горячее, и закуски, и даже десерты. В День картофеля фри – довольно популярного во всем мире вида перекуса – редакция Amic.ru собрала несколько интересных кулинарных вариаций на тему того, что такого особенного можно сделать из картошки.
Картофель фри в духовке
Что потребуется?
- Картофель среднего размера – 5-7 шт.
- яичный белок – 2 шт.
- паприка
- соль – по вкусу
Как готовить?
Картошку помыть, почистить и порезать брусочками толщиной 1 см. Яичные белки взбить с солью, перемешать с картошкой и выложить все на противень, застеленный пекарской бумагой. Сверху картофель посыпать паприкой. Поставить противень в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекать до румяной корочки.
Картофельная пицца "Пепперони"
Что потребуется?
- картофель – 4-5 шт.
- сыр чеддер или моцарелла
- палка острой салями
- соль и перец
- панировка (по желанию)
- оливковое масло
- пармезан
- соус для спагетти или кетчуп
Как готовить?
Картофель вымыть и натереть оливковым маслом с солью, после завернуть в алюминиевую фольгу и ненадолго, до частичной готовности, поставить в духовку. Далее картофель достать, разрезать пополам и вырезать сердцевину. Кусочки смазать оливковым маслом, посыпать панировкой и снова поставить в духовку. Когда картошка подрумянится, нужно каждую половинку полить уксусом, посыпать сыром и выложить салями, посолить и поперчить. Выпекать еще 15 минут до румяной корочки, в самом конце посыпать пармезаном и зеленым луком.
Сладкий картофель с маршмеллоу
Что потребуется?
- Батат — 600 г
- Сливочное масло — 30 г
- Коричневый сахар — 1 ст. л.
- Молоко — 1 ст. л.
- Мускатный орех — 1/4 ч. л.
- Корица — 1/2 ч. л.
- Гвоздика — 2 шт.
- Апельсиновый сок — 2 ч. л.
- Цедра апельсина — 1/2 ч. л.
- Грецкий орех (или пекан) — 30 г
- Маршмеллоу
Как готовить?
Картофель почистить, порезать и отварить. Далее измельчить блендером в пюре. Натереть цедру апельсина на мелкой тёрке и выжать сок. Масло смешать с молоком, цедрой, соком, пряностями, сахаром и подогревать, пока масло не растопится. Орехи порезать. Картофель перемешать с масляной смесью, добавить порезанные орехи и снова перемешать. Пюре выложить в форму, прикрыть фольгой и печь в духовке 30 минут при 200°C. Снять фольгу и присыпать маршмеллоу. После снова убрать в духовку и запекать 5 минут до корочки на маршмеллоу.
Картофельные вафли
Что потребуется?
- картошка — 0,5 кг
- молоко — 1 ст.
- яйца — 2 шт.
- растительное масло — 4 ст. л.
- мука — 1 ст.
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- соль, молотый черный перец, сухие травы — по вкусу
Как готовить?
Картофель почистить, нарезать, сварить и размять в пюре. Добавить к картошке масло, теплое молоко и яйца, все перемешать. Просеять муку, добавить к ней разрыхлитель и перемешать. Готовую мучную смесь высыпать в картофельно-молочную смесь. Посолить, поперчить, добавить сухие травы. Размешать до однородности. Выпекать как обычные толстые вафли.
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