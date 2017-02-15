Картошку помыть, почистить и порезать брусочками толщиной 1 см. Яичные белки взбить с солью, перемешать с картошкой и выложить все на противень, застеленный пекарской бумагой. Сверху картофель посыпать паприкой. Поставить противень в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекать до румяной корочки.

Картофель вымыть и натереть оливковым маслом с солью, после завернуть в алюминиевую фольгу и ненадолго, до частичной готовности, поставить в духовку. Далее картофель достать, разрезать пополам и вырезать сердцевину. Кусочки смазать оливковым маслом, посыпать панировкой и снова поставить в духовку. Когда картошка подрумянится, нужно каждую половинку полить уксусом, посыпать сыром и выложить салями, посолить и поперчить. Выпекать еще 15 минут до румяной корочки, в самом конце посыпать пармезаном и зеленым луком.

Сладкий картофель с маршмеллоу

Что потребуется?

Батат — 600 г

Сливочное масло — 30 г

Коричневый сахар — 1 ст. л.

Молоко — 1 ст. л.

Мускатный орех — 1/4 ч. л.

Корица — 1/2 ч. л.

Гвоздика — 2 шт.

Апельсиновый сок — 2 ч. л.

Цедра апельсина — 1/2 ч. л.

Грецкий орех (или пекан) — 30 г

Маршмеллоу

Как готовить?

Картофель почистить, порезать и отварить. Далее измельчить блендером в пюре. Натереть цедру апельсина на мелкой тёрке и выжать сок. Масло смешать с молоком, цедрой, соком, пряностями, сахаром и подогревать, пока масло не растопится. Орехи порезать. Картофель перемешать с масляной смесью, добавить порезанные орехи и снова перемешать. Пюре выложить в форму, прикрыть фольгой и печь в духовке 30 минут при 200°C. Снять фольгу и присыпать маршмеллоу. После снова убрать в духовку и запекать 5 минут до корочки на маршмеллоу.