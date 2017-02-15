Фото: телеканал "Катунь 24"

Процедура опознания тела женщины, обнаруженного во время поисков вертолета Robinson на Телецком озере, пройдет в Горно-Алтайске, передает "Интерфакс" со ссылкой на старшего помощника руководителя Западно-Сибирского управления на транспорте СКР Яну Стрижову.

По словам представителя Следственного комитета, тело погибшей уже доставлено в республиканскую столицу. "Как ожидается, сегодня туда прибудут родственники погибшей, чтобы провести опознание", – отметила собеседница.

Также она указала на то, что для точного определения причин смерти женщины назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

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Напомним, что, по предварительным данным, в ходе поисков было найдено тело Елены Ракитской, приходящейся супругой пилоту воздушного судна Дмитрию Ракитскому.

Согласно предварительной информации, на борту вертолета Robinson также были предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.

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В акватории Телецкого озера третий день проходит поисковая операция. Спасатели пытаются обнаружить точное место падения вертолета.

Данные о крушении воздушного судна поступили вечером 12 февраля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Рассматриваются три основные версии случившегося — неблагоприятные метеоусловия, ошибка пилотирования и техническая неисправность.



