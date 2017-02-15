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Пассажирский аэробус 552, следовавший рейсом Лондон – Шанхай, произвел экстренную посадку в аэропорту Красноярска, пишет РИА Новости.

По данным издания, самолет сел из-за аварийной ситуации на борту, но точной информации о неисправности нет.

В самолете находились 186 пассажиров и 17 членов экипажа. При посадке никто не пострадал. Сейчас воздушное судно осматривают техники аэропорта "Емельяново".