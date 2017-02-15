Фото: theins.ru
Конкурс на должность сотрудника в предвыборном штабе оппозиционера Алексея Навального объявили в Барнауле.
Соответствующее заявление сделала на своей странице в Facebook председатель алтайского реготделения "Партии прогресса" Ольга Фотиева.
"Друзья! Приглашаем на конкурсной основе сотрудника в штаб Навального в Барнауле на полный рабочий день! Главные требования – знание, кто такой Алексей Навальный, и желание помочь ему зарегистрироваться на президентских выборах и победить в них! Ну и, конечно, не быть сотрудником органов", – говорится в сообщении.
Отметим, ранее планировалось, что штаб Навального заработает в Барнауле в марте. Открытие штаба политика в Бийске было намечено на июль.
Напомним, ранее Алексей Навальный заявил о решении принять участие в выборах президента в 2018 году. К моменту данного объявления у оппозиционера имелась возможность заявиться на политическую гонку – в ноябре 2016 года Верховный суд РФ на основании решения Европейского суда по правам человека отменил вынесенный ранее приговор по громкому делу "Кировлеса" и отправил материалы на новое рассмотрение.
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Однако в начале февраля этого года суд вновь признал его виновным. Такой вердикт в случае вступления в силу законодательно ограничивает участие Навального в выборах.
Дело в том, что по закону о выборах президентом России не имеет права быть избранным "осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление". А статья 160 ("Присвоение или растрата"), часть 4, по которой осудили Навального, является тяжкой.
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Комментарии
Выбор богатый) Начнём с Кази) Потом Гонец, Массаж, Сасок, Анаршёнок. На соседнем сайте пасётся парнокопытное с другом-алкашём барсуком. Любого берите)
Казимир - кандидат №1 !
а Сокол типа не пойдет за 600 баксов в месяц?
Предлагаю провести опрос на Амике - вангую, Казимир с большим отрывом от остальных либерастов займет первое место
Не мужское это дело-ванговать.
а куда резюме отправлять?
а куда резюме отправлять?
в органы сразу
сейчас Аоекс возбудится
15.02.2017 13:36 - гость - Выбор богатый) Начнём с Кази) Потом Гонец, Массаж, Сасок, Анаршёнок. На соседнем сайте пасётся парнокопытное с другом-алкашём барсуком.
В очередь, ...укины дети, в очередь
запишите меня в соискатели))
Не найдут. НЕсотруднику сотрудники сразу пакет травы подбросят. В итоге внедрят своего.
думайте сами, решайте сами -или навальный или фекальный сталагмит, который уже выдвинулся в презики)))))))))
Работа до 18 марта 2018. За это время особо - одаренные не перевоспитаются, и продолжат голосовать за радостный полет в пропасть
В соответствии с Конституцией РФ Навальный имеет право быть кандидатом в Президенты. Закон о выборах не конституционен, т.к. противоречит основному закону. Кремль и его сиделец Навального боятся панически - поэтому вряд-ли он станет кандидатом, а было бы интересно вытащить других кандидатов на дебаты...
Ну и пусть бы Казимир попробовал. Если я правильно понял, надо будет ходить по улицам и собирать подписи, рассказывая всем какой Навальный замечательный человек. Казимир справится.
в москве он набрал треть голосов безо всякой рекламы, в отличии от члена ПЖИВ собянина
Навального боятся панически
ой, ага.. страшшшшшшшшный он
гость - 15 февраля 2017 г. 14:26 Вас казимир возбуждает? Хотите об этом поговорить?
Если навальный набрал много голосов как кандидат в мэры города,то это только характеризует москвичей как электорат.В своё время москвичи горячо поддержали ельцина,этого замечательного для страны руководителя.
Алекс 15 февраля 2017 г. 14:23 кто боится твоего Анального? он обычный вор, и приговор есть) а его дебаты с Тёмой Лебедевым на Дожде всем доказали, что он демагог, базара не вывозит, и за сказанное не отвечает.
Anarchy 15 февраля 2017 г. 14:20 ну, зато ты у нас прямо в воздухе переобуваешься, меняя взгляды) флюгер дешёвый)
Ипонамать зарегистрированный 15 февраля 2017 г. 14:37 еслиб не боялись, то не визжали бы так!
- гость - 15 февраля 2017 г. 14:39 Казя не возбуждает, он смешит) главпетух)
- гость - 15 февраля 2017 г. 14:40 пока только ты тут истеришь)