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Конкурс на должность сотрудника в предвыборном штабе оппозиционера Алексея Навального объявили в Барнауле.

Соответствующее заявление сделала на своей странице в Facebook председатель алтайского реготделения "Партии прогресса" Ольга Фотиева.

"Друзья! Приглашаем на конкурсной основе сотрудника в штаб Навального в Барнауле на полный рабочий день! Главные требования – знание, кто такой Алексей Навальный, и желание помочь ему зарегистрироваться на президентских выборах и победить в них! Ну и, конечно, не быть сотрудником органов", – говорится в сообщении.

Отметим, ранее планировалось, что штаб Навального заработает в Барнауле в марте. Открытие штаба политика в Бийске было намечено на июль.

Напомним, ранее Алексей Навальный заявил о решении принять участие в выборах президента в 2018 году. К моменту данного объявления у оппозиционера имелась возможность заявиться на политическую гонку – в ноябре 2016 года Верховный суд РФ на основании решения Европейского суда по правам человека отменил вынесенный ранее приговор по громкому делу "Кировлеса" и отправил материалы на новое рассмотрение.

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Однако в начале февраля этого года суд вновь признал его виновным. Такой вердикт в случае вступления в силу законодательно ограничивает участие Навального в выборах.

Дело в том, что по закону о выборах президентом России не имеет права быть избранным "осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление". А статья 160 ("Присвоение или растрата"), часть 4, по которой осудили Навального, является тяжкой.

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