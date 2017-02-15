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Режим ЧС введен в американском штате Калифорния из-за угрозы прорыва плотины в Оровилле. Такое решение принял президент США Дональд Трамп, пишет "Интерфакс".

Благодаря введению режима ЧС Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям сможет заняться ликвидацией последствий происшествия. Кроме этого, администрация президента поддержала идею восстановления этой плотины, а также согласна на помощь пострадавшим от этого ЧП людям.

Как сообщается, губернатор Калифорнии Джерри Браун отметил, что не знал об отчете, изданном 12 лет назад, где говорится о возможных проблемах с указанной плотиной.