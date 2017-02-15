Фото: ХК "Алтай"

Воспитанник алтайского хоккея Антон Моренец дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе тольяттинской "Лады".

Как сообщает пресс-служба команды "Алтай", Антон вышел на лед в составе тольяттинской "Лады" под игровым номером # 92 14 февраля в выездном матче в Минске против местного "Динамо", который в итоге оказался сильнее – 8-3.

В своем первом матче в КХЛ 21-летний защитник выглядел достаточно уверенно: провел на льду 8 минут и 49 секунд "чистого времени", отыграл 10 смен.

Антон Моренец – воспитанник СДЮШОР "Алтай", занимался у тренера Владимира Николаева. Два сезона провел за команду МХЛ "Алтайские Беркуты" (2013/14 и 2014/15), далее, после расформирования барнаульской команды, два сезона (2015/16 и 2016/17) играет в тольяттинской "Ладе".