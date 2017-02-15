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Еще один алтайский экс-справоросс вступил в партию "Единая Россия"

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Вчерашний сторонник "Справедливой России" Дмитрий Аганов написал заявление о вступлении в партию "ЕР"

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Депутат Алтайского Заксобрания Дмитрий Аганов написал заявление о вступлении в партию "Единая Россия". Именно от нее после нескольких лет сотрудничества с местным отделением "Справедливой России" он и прошел в АКЗС.

Информацию об этом распространило региональное отделение "ЕР". В релизе Аганов объясняет свое решение с долей критики "СР".

"В предыдущие годы я работал во фракции "Справедливая Россия" в Барнаульской городской Думе, но решил попробовать свои силы во взаимодействии с "партией власти", на равных с другими принял участие в предварительном голосовании, а после поддержки избирателей стал депутатом. Конечно, полгода работы в АКЗС позволили мне не только увидеть разницу в подходах к работе, но и на основании полученного опыта сделать осознанный выбор. Именно конкретная работа, которую мы делаем сегодня вместе с коллегами для решения проблем жителей края, внимание, которое партия уделяет каждому обратившемуся, и тот уровень профессионализма, который сегодня удалось достигнуть во фракции "ЕР" в АКЗС, убеждают меня в правильности моего шага. Уверен, что в одной команде мы сможем добиться результатов, в полной мере реализовать наказы жителей края и достойно развивать наш край", – прокомментировал Аганов.

В партию он вступил не просто как рядовой член. "ЕР" поручила ему быть региональным координатором партийного проекта "Экология России". Депутат уже поделился планами: сформировать рабочую группу по проекту, организовать массовые субботники и экологические мероприятия, заниматься экологическим образованием и воспитанием подростков.

Напомним, в апреле 2016 года Дмитрий Аганов оставил мандат депутата Барнаульской гордумы (был в составе фракции "Справедливая Россия") ради участия в праймериз "Единой России". А позже принял участие в выборах от партии в АКЗС и прошел.

В этой истории примечателен даже не факт вступления в партию, хотя когда это делает небезызвестный депутат парламента, это говорит как минимум о его неплохом положении в партии. Любопытно здесь как раз его высказывание о том, что партия власти работает профессионально и ему есть с чем сравнивать. Считалось, что Аганов уходит от справороссов мирно и предварительно это с ними обсудив. И вот теперь такой камешек в сторону и без того опечаленных справедливороссов.

Похоже, но более жестко сформулировали свое отношение к "СР" депутаты АКЗС Павел Шумихин и Алексей Найден. Оба прошли в АКЗС от партии "СР" по одномандатным округам, оба не были членами партии. Оба заявили, что не считают себя оппозиционерами и в оппозиционной партии работать не хотят, вышли из фракции "СР" и вступили во фракцию "ЕР".

Читайте также: Алтайский депутат Шумихин ушел от "Справедливой России" к "Единой России"

"На самом деле я не оппозиционер, мне чужда политическая борьба и занятие критиканством", – вот как он объяснил ИА "Амител" причину ухода от "СР".

Алтайский политтехнолог Константин Лукин, комментируя эту тему, отметил, что на самом деле Шумихин еще до "Справедливой России" был активным сторонником ЛДПР.

Шумихин и Найден покинули редеющие ряды "СР" 1 февраля. Через несколько дней из фракции "СР" в районном собрании Каменского района вышли 11 депутатов. Понятное дело, тут же вступили во фракцию "ЕР". Таким образом, партия власти "отжала" свое в райсовете, где в марте 2016 года справедливороссы на выборах взяли большинство мандатов.

Читайте также: Справороссы взяли большинство мандатов на каменских выборах

Секретарь бюро реготделения "СР" Владислав Вакаев призвал каменских депутатов сложить свои мандаты и при желании пойти на выборы уже от "ЕР".

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.02.2017 14:14
- гость -

Очередная проститутка.

0  0
15.02.2017 14:15
- гость -

побегли крысы.

0  0
15.02.2017 14:17
- гость -

Нечего добавить!

0  0
15.02.2017 14:20
- гость -

еще один иуда...

0  0
15.02.2017 14:22
- гость -

А почему сразу проститутка? Может просто хамелеон? Хотя да...

0  0
15.02.2017 14:23
Anarchy

Воровать не смог под одними, попер к другим)))

0  0
15.02.2017 14:27
- гость -

меняют партии и взгляды как носки,к кормушки лезут поближе

0  0
15.02.2017 14:28
- гость -

Народ его под СР выбирал, теперь пусть сдает полномочия и по новой под знаменем Пживв на выборы идет, иуда!

0  0
15.02.2017 14:29
- гость -

Видать устал бороться за справедливость.

0  0
15.02.2017 14:30
- гость -

Народ быдло, молчит, отозвать этого бегунка, пусть коровам хвосты крутит!

0  0
15.02.2017 14:36
- гость -

Нет механизма отзыва депутатов, поэтому они после выборов ни за что, кроме лояльности режиму не отвечают

0  0
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