Видео и фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Главное управление МЧС по Республике Алтай опубликовало видеоотчет о поисковой операции, которая проходит в акватории Телецкого озера после крушения вертолета Robinson.

На кадрах видно, что работы проводятся на побережье с использованием вертолетов и судов. В данный момент сотрудники МЧС пытаются установить точное место, где произошло крушение вертолета.

Для этого спасателями используется глубоководный телеуправляемый комплекс Falcon. Отметим, что поисковая операция проводится уже третий день.

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Напомним, информация о крушении вертолета Robinson появилась вечером 12 февраля. По предварительным данным, на борту летательного аппарата находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его жена Елена Ракитская.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Рассматриваются три основные версии случившегося — неблагоприятные метеоусловия, ошибка пилотирования и техническая неисправность.

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На месте работает также представитель Межгосударственного авиационного комитета.