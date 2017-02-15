Видео и фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
Главное управление МЧС по Республике Алтай опубликовало видеоотчет о поисковой операции, которая проходит в акватории Телецкого озера после крушения вертолета Robinson.
На кадрах видно, что работы проводятся на побережье с использованием вертолетов и судов. В данный момент сотрудники МЧС пытаются установить точное место, где произошло крушение вертолета.
Для этого спасателями используется глубоководный телеуправляемый комплекс Falcon. Отметим, что поисковая операция проводится уже третий день.
Читайте также: Опознание предполагаемой жертвы крушения вертолета пройдет в Горно-Алтайске
Напомним, информация о крушении вертолета Robinson появилась вечером 12 февраля. По предварительным данным, на борту летательного аппарата находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его жена Елена Ракитская.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Рассматриваются три основные версии случившегося — неблагоприятные метеоусловия, ошибка пилотирования и техническая неисправность.
Читайте также: Спасатели возобновили поиски вертолета Robinson на Телецком озере
На месте работает также представитель Межгосударственного авиационного комитета.
Комментарии
Когда народ на трассе щамерзал никто пальцем не шевельнул, а тут сколько народа нагнали...
Интересно, просто для сведения, во сколько уже обошлась кампания по поиску?!
На Алтае нашли обломок, предположительно, разбившегося вертолета НОВОСИБИРСК, 15 фев — РИА Новости. Спасатели на месте предполагаемого падения Robinson R-66 в Телецком озере обнаружили обломок, который может оказаться фрагментом рухнувшего вертолета, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом поисковой операции.
В воде, примерно в 25 километрах южнее от кордона Кокши, обнаружен обломок. Сейчас поисково-спасательное воздушное судно туда вылетает», — сообщил собеседник агентства. По данным МЧС, в 20.20 (16.20 мск) 12 февраля от очевидца поступила информация о том, что в Турочакском районе республики Алтай в районе мыса Кокши на озере Телецкое упал вертолет Robinson R-66. На борту находились пять человек: бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных, генеральный директор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании «Алтайавиа» Дмитрий Ракицкий и его супруга, а также еще один пассажир Глеб Вореводин.
Интересно почему Телецкое не замерзает? Байкал же замерзает