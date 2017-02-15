Фото: zur.ru

Ледовую переправу, предназначенную для доставки кормов животным, закрыли в Алтайском крае. Переправа открывала проезд через Обь к селу Новообинцево Шипуновского района. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

Как уточняют в ведомстве, сейчас необходимости в этом проезде нет. Отметим, что сейчас в Алтайском крае функционирует семь ледовых переправ. Одна из них находится в Усть-Пристанском районе. Она проходит по Оби от Вяткино до Клепиково. Грузоподъемность составляет 10 тонн.

Вторая, грузоподъемностью семь тонн, расположена в Быстроистокском районе. Третья переправа находится в Калманском районе, она проходит от села Усть-Алейка на правый берег реки.

Еще одна переправа есть в Каменском районе. Она соединяет город с пристанью Островная. Пятая переправа находится в Шелаболихинском районе.

Шестая переправа располагается в Советском районе, она проходит через реку Катунь. Седьмая переправа действует в Усть-Пристанском районе. Она соединяет село Усть-Чарышская Пристань с Чеканихой. Ее грузоподъемность равна семи тоннам.