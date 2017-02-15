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Представители Следственного комитета, а также сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю провели обыски в Федеральном агентстве по туризму. Как заявила корреспонденту РИА Новости начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Светлана Сергеева, эти проверки не связаны с работой самого ведомства

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что обыски прошли в рамках проверки работы действующего советника главы Ростуризма Евгения Кудели на посту главы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. На этой должности он находился до лета прошлого года.

Как сообщает Gazeta.ru, ссылаясь на источник, по итогам обыска Куделя задержан.