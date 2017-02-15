Фото: gazeta.a42.ru
Представители Следственного комитета, а также сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю провели обыски в Федеральном агентстве по туризму. Как заявила корреспонденту РИА Новости начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Светлана Сергеева, эти проверки не связаны с работой самого ведомства
Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что обыски прошли в рамках проверки работы действующего советника главы Ростуризма Евгения Кудели на посту главы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. На этой должности он находился до лета прошлого года.
Как сообщает Gazeta.ru, ссылаясь на источник, по итогам обыска Куделя задержан.
Комментарии
Начинается. Да есть ли хоть один честный чиновник?
честные люди в чиновки не рвутся, знают что там одни рвачи.
- гость - 15 февраля 2017 г. 15:18 Да, есть!