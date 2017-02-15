На полете в шторм над Телецким озером настояла пассажирка вертолета Robinson R-66. Предприниматель Анатолий Банных и другие пытались ее отговорить, но безуспешно. Об этом рассказал очевидец катастрофы, сотрудник Алтайского биосферного заповедника Сергей Усик, пишут "Новости Горного Алтая".

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По словам мужчины, он проживает на кордоне Кокши. Сюда же вечером 12 февраля прибыл вертолет Robinson R-66 с пятью пассажирами на борту. Вертолет направлялся на базу "Самыш", а на кордоне приземлился, так как погода ухудшалась и пилоту нужно было оценить обстановку.

Фото:gorno-altaisk.info

Сергей Усик рассказал, что гости провели на кордоне какое-то время, пили чай, выжидали погоду. Она не улучшалась. Банных предложил переночевать в Кокши, однако одна из пассажирок настаивала на продолжении полета. Банных был категорически против, но гостья продолжала настаивать, в итоге полет состоялся.

По словам сотрудника заповедника, примерно в 20:15 все пассажиры уже были на борту, и вертолет взлетел. Он летел с включенным прожектором. Примерно через 800 метров "Робинсон" развернулся и полетел обратно, однако потом вновь взял курс на запад и на расстоянии около километра от берега резко снизился. Примерно в 20:20 "раздался шлепок о воду, прожектор погас", цитирует слова очевидца издание.

Мужчина сообщил о случившемся руководству заповедника и правоохранительным органам. Добраться до места крушения на лодке не позволила непогода.

Как уже сообщало ИА "Амител" , 12 февраля стало известно, что вертолет "Робинсон", на борту которого находились пять человек, предположительно, потерпел крушение над Телецким озером.

В числе пассажиров вертолета находились алтайский предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, бейсджампер Глеб Вореводин, а также пилот вертолета Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская.

Поиски людей и вертолета ведутся уже третий день. На данный момент, по сообщению ГУ МЧС Республики Алтай, обнаружено тело одной из пассажирок вертолета. Процедура опознания будет проводиться в Горно-Алтайске.

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В зоне поисков работает телеуправляемый глубоководный аппарат "Фалкон", с помощью которого обследуется дно озера на глубинах до 250 метров. Для аэровизуального обследования акватории задействовано три вертолета. Спасатели проверяют береговую линию. Как сообщают в ведомстве, поиски результатов не дали.