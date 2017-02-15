Известный общественник, писатель и политик Николай Стариков приедет в Барнаул 20-21 февраля. Об этом корреспонденту ИА "Амител" рассказали в алтайском отделении "Партии Великое Отечество".

Лидер "Партии Великое Отечество" (образована в 2013 году), автор книг по истории со своим особенным видением миропорядка и сущности геополитической борьбы, противник либерализма и западной демократии Николай Стариков намерен провести встречи с жителями города (состоится в 20 февраля в 19 часов в "Книжном мире").

Также он встретится с журналистами.

Это будет его первый визит в регион.

"Партия Великое Отечество" участвовала в выборах депутатов алтайского парламента в сентябре 2016 года, однако не смогла пройти регистрацию и с выборов снялась.

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На муниципальные выборы 2017 года партия также собирается: в гордуму Барнаула, Бийска, Рубцовска и Новоалтайска.