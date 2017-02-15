Легенда "Спартака", восьмикратный чемпион России Дмитрий Хлестов приедет в Барнаул на I Международный Кубок Большого Алтая – 2017, который пройдет 4 марта.

Как пишет "Рива-спорт", участие в турнире примут 16 футбольных команд предприятий Западной Сибири и Казахстана. Организатором турнира выступает барнаульская компания "Спортико" — один из ведущих организаторов спортивных мероприятий в стране.

За два с половиной года барнаульские организаторы провели десятки футбольных и волейбольных турниров в Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге и Сочи. Участие в них приняли в общей сложности около 300 команд предприятий от Минска до Читы.

Турнир пройдет в барнаульском манеже "Темп".