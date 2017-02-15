Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
Кресло пилота и другие фрагменты вертолета Robinson, поиски которого ведутся в акватории Телецкого озера, обнаружили спасатели.
Как сообщает "Российская газета", обнаружить фрагменты летательного аппарата позволила аэроразведка.
"В районе берега, примерно в 25 километрах от кордона Кокши, были обнаружены кресло пилота, фрагменты воздушного судна, чехлы и фалы. В настоящее время их забрал наш вертолет Robinson и перевез на авиационную базу в Карасук", – рассказал изданию руководитель Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Анатолий Лукьяненко.
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В данный момент место, где обнаружены фрагменты авиасудна, облетают вертолеты Eurocopter и Ми-8. Отмечается также, что поиски на воде пока приостановлены из-за плохой погоды.
Напомним, поисковая операция в акватории Телецкого озера ведется уже третьи сутки. Данные о крушении вертолета Robinson появились вечером 12 февраля. Согласно имеющейся информации, на борту находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его жена Елена Ракитская.
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По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело. Рассматриваются три основные версии случившегося — неблагоприятные метеоусловия, ошибка пилотирования и техническая неисправность.
Комментарии
То есть теперь будет точно не известно, кто был за штурвалом....
Женщина выпрыгнула из вертолета и какое то время была жива, но помощь вовремя не подоспела и она замерзла в ледяной воде.-Такое предположение.
А как ты объяснишь, что "тело сильно изуродовано", следопыт ты наш ?
Вы ни разу не видели дорожные аварии? Человек без сознания, изуродованный, но живой. Вот такие дела, мальчик.
- гость - 15 февраля 2017 г. 15:46
мальчик, не собирай че попало
а от чего запчасти от вертолёта отлете, кресло там мож чё ему в полёте прилетело с берага напримерот чего он раскинул этим креслом и прочими деталями