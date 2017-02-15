Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Кресло пилота и другие фрагменты вертолета Robinson, поиски которого ведутся в акватории Телецкого озера, обнаружили спасатели.

Как сообщает "Российская газета", обнаружить фрагменты летательного аппарата позволила аэроразведка.

"В районе берега, примерно в 25 километрах от кордона Кокши, были обнаружены кресло пилота, фрагменты воздушного судна, чехлы и фалы. В настоящее время их забрал наш вертолет Robinson и перевез на авиационную базу в Карасук", – рассказал изданию руководитель Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Анатолий Лукьяненко.

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В данный момент место, где обнаружены фрагменты авиасудна, облетают вертолеты Eurocopter и Ми-8. Отмечается также, что поиски на воде пока приостановлены из-за плохой погоды.

Напомним, поисковая операция в акватории Телецкого озера ведется уже третьи сутки. Данные о крушении вертолета Robinson появились вечером 12 февраля. Согласно имеющейся информации, на борту находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его жена Елена Ракитская.

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По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело. Рассматриваются три основные версии случившегося — неблагоприятные метеоусловия, ошибка пилотирования и техническая неисправность.