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Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что никогда не видела Америку такой поляризованной. Об этом пишут "Ведомости".
Такое заявление Могерини сделала после двухдневного визита в США. Также она заявила, что Америка может утратить статус мирового лидера.
"Я никогда не видела Соединенные Штаты такими поляризованными, разделенными и отягощенными конфликтами, как сейчас", – сказала она.
По ее мнению, тот, кто хочет быть мировым лидером, должен быть сплочен.
Комментарии
Да давным давно,мировой лидер-Россия,как бы этого кое-кому не хотелось!
15.02.2017 16:58 - гость - Да давным давно,мировой лидер-Россия,как бы этого кое-кому не хотелось!
Мировой лидер по наличию сухих клозетов?
гость - 15 февраля 2017 г. 16:58 Да давным давно,мировой лидер-Россия,как бы этого кое-кому не хотелось! --- Лидер по потреблению боярышника и стекломоя.
Пусть теперь за своим инхонетом следят Бггг.