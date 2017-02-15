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Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что никогда не видела Америку такой поляризованной. Об этом пишут "Ведомости".

Такое заявление Могерини сделала после двухдневного визита в США. Также она заявила, что Америка может утратить статус мирового лидера.

"Я никогда не видела Соединенные Штаты такими поляризованными, разделенными и отягощенными конфликтами, как сейчас", – сказала она.

По ее мнению, тот, кто хочет быть мировым лидером, должен быть сплочен.



