Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Подробности обнаружения тела пассажирки вертолета Robinson, который упал в акватории Телецкого озера вечером 12 февраля, сообщили в МЧС.

В Сибирском региональном центре экстренного ведомства в среду, 15 февраля, по этому поводу рассказали следующее: "То, что в первый же день удалось обнаружить тело одного из пассажиров "Робинсона", специалисты называют редким случаем. Женщина была в пуховике, который, намокнув, выполнил функцию надувной подушки и удержал свою хозяйку на поверхности".

Также уточняется, что тело женщины прибило к берегу и зацепило за камни.

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Рассказывая о поисковой операции, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Алтай полковник Андрей Бурлаков отметил: "Пока благоприятные условия, мы активно работаем по всем направлениям – обследуем на лодках береговые линии, проводим авиаразведку. Но погода в этих местах постоянно меняется. Внезапно может подняться ветер, и на озере сразу появляется волна".

По его словам, при ухудшении погоды работы приходится приостанавливать. "Находиться в это время года на водоёме крайне опасно, навигация запрещена. Проводим работы с повышенными мерами предосторожности. Мы не можем рисковать людьми", – добавил представитель МЧС.

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Отметим, по предварительным данным, в акватории Телецкого озера обнаружили тело Елены Ракитской — жены пилота вертолета Дмитрия Ракитского. Ожидается, что в среду в Горно-Алтайске будет проведена процедура опознания.

По предварительной информации, на борту вертолета Robinson также были предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.

Сегодня в МЧС также сообщили, что в районе поисков были найдены фрагменты вертолета.