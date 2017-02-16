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"Лев" с Николь Кидман, "Патерсон" и китайский блокбастер: премьеры недели

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Рассказываем, на что сходить в кинотеатры на этой неделе

На этой неделе в кино выходит сразу несколько картин, которые поучаствуют в распределении статуэток "Оскара" на ближайшей церемонии. Прежде всего, это гей-драма "Лунный свет" и "Лев" с Николь Кидман. Также в кинотеатрах выйдет китайский блокбастер Чжана Имоу — великого режиссера, ставившего церемонию открытия и закрытия Олимпиады в Пекине, а также очаровательный "Патерсон" Джима Джармуша, которого не увидят барнаульцы.

"Патерсон"

Режиссер – Джим Джармуш

В ролях: Адам Драйвер

Выдающийся представитель независимого американского кино возвращается, возможно, с самым лучшим своим фильмом в карьере. "Патерсон" — один из фаворитов критиков прошлогоднего Каннского кинофестиваля, несправедливо оставленный жюри без призов. Спустя почти год после премьеры лента добралась до российского проката, но в Барнауле ее не покажут. Впрочем, предыдущий фильм Джармуша "Выживут только любовники" демонстрировался в барнаульских залах. "Патерсон" — история водителя в маленьком американском городке, который в свободное от работы время сочиняет стихи. В главной роли здесь можно увидеть восходящую звезду Адама Драйвера, игравшего злодея в новых "Звездных войнах" и в "Молчании" Мартина Скорсезе. В общем, барнаульцам остается только ждать фильма в легальном доступе в интернете.

"Лев"

Режиссер — Гарт Дэвис

В ролях: Николь Кидман, Дев Патель, Руни Мара

Австралийская картина, которая претендует на шесть статуэток "Оскара", в том числе за лучших актеров и лучший фильм. По сюжету, мальчик из трущоб Индии Сару потерялся в возрасте 5 лет. Его случайно усыновила семья из Австралии. 25 лет спустя он чудом вернулся в родной дом и встретился с матерью. Самое интересное в этом, что приемную мать играет великая актриса Николь Кидман, а главного героя — звезда "Миллионера из трущоб" Дэв Патель. Своих биологических родственников он пытается найти с помощью Google Earth. В общем, традиционная и необычная картина, сделанная в лучших традициях "оскаровских" фильмов. В Барнауле фильм не покажут.

"Великая стена"

Режиссер — Чжан Имоу

В ролях: Мэтт Дэймон, Уилльям Дефо

А вот этот дорогостоящий (самый) китайский блокбастер довольно широко будет идти в наших кинотеатрах. Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные её защитники. Если вторжение не остановить, мир будет уничтожен.

Классик мирового кино, обладатель нескольких "Оскаров", "Золотых медведей" и "Золотых львов" и просто великий человек Чжан Имоу снял откровенно глупый и бессмысленный фильм о том, как два европейца помогают китайской армии сражаться и оберегать Великую стену от нашествия каких-то монстров. Оторваться от этого невозможно. Бегом смотреть.

"Лунный свет"

Режиссер — Барри Дженкинс

В ролях: Махаршала Али

Единственный проект, который может потягаться с "Ла-Ла Лендом" в категории "Лучший фильм". А шансов у этой интересной работы довольно много. Невероятная история чернокожего мальчика-гея, вынужденного продавать наркотики в Майами, уже вызвала фурор среди американских критиков. В России лента выйдет в довольно ограниченный прокат.

 

"Красная черепаха"

Режиссер — Майкл Дадок де Уит

Главное событие недели для барнаульцев. Необычный мультфильм, сделанный голландским художником на студии Ghibli под руководством великого Хаяо Миядзаки. "Красная черепаха" — история о том, как мужчина попадает на необитаемый остров и пытается выбраться. Однако уплыть ему не дает красная черепаха.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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