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Самолет, летевший из Лондона в Шанхай, экстренно сел в аэропорту Красноярска из-за отказа правого двигателя. Об этом пишет "Интерфакс".

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Как ранее сообщало ИА "Амител" , в среду, 15 февраля, пассажирский лайнер экстренно сел в Красноярске из-за технических проблем. О том, какая именно неисправность произошла, не сообщалось. Известно, что на борту было 186 пассажиров. Сейчас они находятся в транзитном зале. Их обеспечили напитками и едой.

Когда они смогут вылететь в Китай – неизвестно.