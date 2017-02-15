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Восемь административных дел возбудили работники прокуратуры Октябрьского района Барнаула после проверки местных торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.

В ходе проверки выяснилось, что покупателям не сообщают информацию об обязательном подтверждении соответствия (сертификатах качества) продаваемых товаров.

Одно дело уже рассмотрено мировым судьей. Он назначил штраф в 10 тысяч рублей предпринимателю, которому принадлежит этот отдел. Еще три дела находятся на стадии рассмотрения.