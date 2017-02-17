Череда праздников продолжается, и на подходе очередной – 23 февраля. Многие женщины хотят поздравить своих любимых мужчин и коллег по работе, невзирая на то, служил мужчина в армии или нет. Выбрать подарок мужчине — задача не из легких: не хочется повторяться, дарить ненужные вещи и сентиментальную чепуху. Но даже банальные вещи можно подарить оригинально и свежо.

1. Косметические средства

Если подарок нужно подобрать для коллеги по работе или друга, то отличным вариантом будут различные косметические средства. Гель для душа, специальный шампунь, средство для или после бритья. Такой презент будет полезен для любого мужчины.



2. Носки

Как бы банально это ни звучало, но носки могут стать настоящим оригинальным презентом, главное – правильно их подать. Например, можно сделать оригинальный букет или танк из носков. Такой подарок точно не останется незамеченным.



3. Банные принадлежности

Специальные шапки, мочалки, полотенца и не только долго будут радовать мужчину. Можно создать целый банный набор и собрать в него все вещи, которые любит мужчина: от его любимого аромата масла до удобных банных тапочек.

4. Подарки для самых маленьких

Совсем маленькие защитники Отечества будут в восторге от новой машинки или игрушечного ружья. В сети магазинов "Новэкс" представлен огромный выбор товаров для детей, на которые с 17 по 23 февраля будет действовать 30%-ная скидка.

С 17 по 23 февраля в сети магазинов "Новэкс" пройдет грандиозная распродажа товаров для мужчин:

скидка 40% на ВСЕ мужские дезодоранты, шампуни и гели для душа

скидка 30% на ВСЕ мужские носки

скидка 30% на ВСЕ игрушки для мальчиков

скидка 20% на ВСЁ для бани

Ознакомиться с товаром, который участвует в распродаже, можно на сайте компании и в официальных группах "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Facebook и на странице в Instagram.

Телефон горячей линии 8 (800) 200 45 50.