Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Чехлы от винтов и двигателя вертолета, а также элементы крепежа обнаружили в районе поисковой операции, которая проводится на Телецком озере.

"В 16 километрах южнее от кордона Кокши специалистами "Алтай Авиа" обнаружены четыре чехла от винтов и двигателя красного цвета и элементы крепежа. Аэровизуальное наблюдение продолжается", – сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай.

Напомним, немногим ранее в федеральных СМИ появились данные о том, что в районе берега, примерно в 25 километрах от кордона Кокши, были обнаружены кресло пилота и фрагменты воздушного судна.

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В настоящее время в ГУ МЧС уточняют, что из-за ухудшения погодных условий невозможно использование глубоководного телеуправляемого аппарата "Фалькон". Также приостановлена работа водолазов.

Поисковая операция на Телецком озере идет уже третий день. Данные о крушении вертолета Robinson появились вечером 12 февраля. По предварительной информации, на борту находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его жена Елена Ракитская.

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По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело. Органы следствия называли три основные версии произошедшего: неблагоприятные метеоусловия, ошибка пилотирования и техническая неисправность.