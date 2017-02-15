Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
Чехлы от винтов и двигателя вертолета, а также элементы крепежа обнаружили в районе поисковой операции, которая проводится на Телецком озере.
"В 16 километрах южнее от кордона Кокши специалистами "Алтай Авиа" обнаружены четыре чехла от винтов и двигателя красного цвета и элементы крепежа. Аэровизуальное наблюдение продолжается", – сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай.
Напомним, немногим ранее в федеральных СМИ появились данные о том, что в районе берега, примерно в 25 километрах от кордона Кокши, были обнаружены кресло пилота и фрагменты воздушного судна.
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В настоящее время в ГУ МЧС уточняют, что из-за ухудшения погодных условий невозможно использование глубоководного телеуправляемого аппарата "Фалькон". Также приостановлена работа водолазов.
Поисковая операция на Телецком озере идет уже третий день. Данные о крушении вертолета Robinson появились вечером 12 февраля. По предварительной информации, на борту находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его жена Елена Ракитская.
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По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело. Органы следствия называли три основные версии произошедшего: неблагоприятные метеоусловия, ошибка пилотирования и техническая неисправность.
Комментарии
Странно. Почему южнее кордона. Там течение в другую сторону.
Хм, нерасчехлённый полетел?
Кто-то сочиняет или недоговаривает. Упал у Кокши, а обломки в 16 км вверх по озеру.
Какой-то сильно большой разброс найденных тел, вещей. Там течением так может таскать? Кресло 25 км, чехлы 16 км. Про найденное тело не видел или не помню.
Пузырек 15 февраля 2017 г. 16:52
Если что-то плавучее, могло утащить сильным ветром и волнами. Там ветром лодку тащит вверх спокойно.