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Новости

Захарова ответила США на предложение вернуть Крым Украине

, ИА "Амител"
Ранее в Белом доме выразили надежду, что Россия отдаст Крым Украине

Фото: politikus.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывания пресс-секретаря президента США о возвращении Крыма в состав Украины. Об этом пишет ТАСС.

"Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации", – сказала Захарова.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , представитель Белого дома заявил, что Трамп рассчитывает на то, что Россия займётся деэскалацией конфликта на Украине и "вернёт Крым". Эту мысль положительно восприняли в Киеве. Между тем в Кремле подчеркнули, что это невозможно. В Москве напомнили, что это желание является таким же невозможным, как если бы Россия попросила Америку вернуть ей Аляску. 

Напомним, Крым стал частью России почти три года назад. Тогда был проведен референдум по вопросу воссоединения с Россией. За воссоединение проголосовало подавляющее большинство.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

15.02.2017 17:23
- гость -

Трамп как суперчмо. Уже понятно, что старик Дональд станет затягивать пеньковый галстук на шее недофюрера все туже. Ну что, ватамасса, теперь не сомневаешься кто очередной твой лютый враг? Не поторопилась ли дворня с заявлением о введении продуктовых карточек? По всем показателям видно, это позавчерашний день. близиться введение продовольственных пайков, (состоящих, в скором времени из гуманитарной помощи) как высшее проявление социальной справедливости.

0  0
15.02.2017 17:28
Дятел

Интересно, что теперь скажет клоун-жирик, закативший банкет в честь победы трампа? А дурочка симонян интересно все то по Москве с американским флагом катается)))

0  0
15.02.2017 17:30
Палыч

А что бы не поставить вопрос о возвращении нам Аляски и Калифорнии? Это исконо русские территории

0  0
15.02.2017 17:30
Гонец из Пензы

жирика в турьму за измену Родине! и остальных трампофилов прицепом

0  0
15.02.2017 17:31
гость

так и в совке говорили, союз нерушимый республик свободных...а все оказалось трепом.

0  0
15.02.2017 17:33
местный

Бося, вы где? ваш выход!

0  0
15.02.2017 17:34
Гонец из Пензы

Палыч, а вы замутите там такой же "референдум"

но, для справки: "Перманентный фонд штата Аляска (англ. Alaska Permanent Fund) — созданный штатом Аляска фонд, который управляет прибылью от добычи нефти в Аляске.

Фонд был создан в 1976 году[1] в результате референдума о поправке к Конституции Аляски (Constitution of Alaska).

25 % прибыли штата от оборотов нефти поступают в Фонд. Половина дохода через дивиденды напрямую распределяется среди жителей Аляски. Каждый житель ежегодно получает одинаковую сумму. Выплата каждый год пересчитывается и зависит от доходов последних пяти лет, а также от числа людей в соответственном году, которые должны получать деньги."(с)

0  0
15.02.2017 17:36
Anarchy

"Слуги" "народа" показали свое истинное лицо и свой духовный флаг (US), катаясь с ним по Москве. Никаких сомнений, что это их страна, после "выхода на пенсию"

0  0
15.02.2017 17:37
- гость -

Гонец из Пензы 15 февраля 2017 г. 17:34

Так там бы ни один нормальный амер не остался жить без этого фонда. На Аляске 10 месяцев зима, а работы почти нет, кроме нефтедобычи.

0  0
15.02.2017 17:37
Anarchy

Любой юрист знает ответ, чей Крым юридически

0  0
15.02.2017 17:38
Вова, верим!

Захарова/Песков - два гласа вопиющих в пустыне))

0  0
15.02.2017 17:38
- гость -

Кажись не на того кремлёвские поставили. Надо было бабку продвигать.

0  0
15.02.2017 17:38
-гость-

сто пудово, тупанок за бояркой побежал.

0  0
15.02.2017 17:39
- гость -

- гость - 15 февраля 2017 г. 17:37 Угу, а Анкоридж - вообще стремный город по сравнению с Магаданом. Лепи петушков из какашек лучше, врать не умеешь.

0  0
15.02.2017 17:40
Д.Медведев

Трамп не наш! Но вы держитесь! ( Д.Медведев)

0  0
15.02.2017 17:41
гость

-гость- 17:39 Имхонутый? ты?

0  0
15.02.2017 17:42
- гость -

Стоит Трампу что-то сказать про Россию, белоленточные аж прыгают от радости! Попрыгунчики резиновые Дети маленькие и то умнее.

0  0
15.02.2017 17:42
Дятел

Анарх, предатели поцреоты катающиеся по Москве с американским флагом, законов не знают.

0  0
15.02.2017 17:45
- гость -

Ну что, не хотите по-хорошему - значит, будет по-плохому.

0  0
15.02.2017 17:46
- гость -

- гость - 15 февраля 2017 г. 17:45

Окорочка давить тракторами будем?

0  0
15.02.2017 17:48
Гонец из Пензы

ну и где дивиденды россиянам с прибыли от нефти и газа??? климатический аргумент я, как житель Сибири, отвергаю, как невозможно смешной

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15.02.2017 17:50
местный

-гость- 17:42 там проблема одна есть, у кого то санкции в одном месте застряли, очень сильно мешают, надеялись, что Трамп поможет, но что то пошло не так.

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15.02.2017 17:53
- гость -

Гонец из Пензы 15 февраля 2017 г. 17:48

ты не житель Сибири, а фуфлогон госдеповский Съездий на Аояску и узнаешь разницу

0  0
15.02.2017 17:53
- гость -

- гость - 15 февраля 2017 г. 17:37 Гонец из Пензы 15 февраля 2017 г. 17:34

Так там бы ни один нормальный амер не остался жить без этого фонда. На Аляске 10 месяцев зима, а работы почти нет, кроме нефтедобычи. -------- Ломающие новости: "Сибирский реднек срывает покровы с унылой аляскинской действительности!" Бесплатно. Без СМС.

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15.02.2017 17:55
- гость -

Про санкции кричат только местный и гонец ищ пензы. Был еще казимир, но уволили трудягу за лживость. )

0  0
15.02.2017 17:55
- гость -

- гость - 15 февраля 2017 г. 17:39 - гость - 15 февраля 2017 г. 17:37 Угу, а Анкоридж - вообще стремный город по сравнению с Магаданом. Лепи петушков из какашек лучше, врать не умеешь. ------ Зачем тебе, ретивой гонзульке, депрессивный регион под названием Аляска?

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15.02.2017 17:56
- гость -

- гость - 15 февраля 2017 г. 17:53

У нас то лето есть и нормально, так что покури там

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15.02.2017 17:57
- гость -

- гость - 15 февраля 2017 г. 17:55

Ну вот и мерзни в своем Анкорилдже за подачку долларов годами

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15.02.2017 17:57
- гость -

- гость - 15 февраля 2017 г. 17:55 Про санкции кричат только местный и гонец ищ пензы. Был еще казимир, но уволили трудягу за лживость. ) ---- Помню как каждый поцреот после победы Трампа, кричал в комментах, что каждый вечер он расстилал постель на троих, нужно ли говорить, что третьим он ожидал Трампа!

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