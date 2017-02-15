Фото: politikus.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывания пресс-секретаря президента США о возвращении Крыма в состав Украины. Об этом пишет ТАСС.
"Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации", – сказала Захарова.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , представитель Белого дома заявил, что Трамп рассчитывает на то, что Россия займётся деэскалацией конфликта на Украине и "вернёт Крым". Эту мысль положительно восприняли в Киеве. Между тем в Кремле подчеркнули, что это невозможно. В Москве напомнили, что это желание является таким же невозможным, как если бы Россия попросила Америку вернуть ей Аляску.
Напомним, Крым стал частью России почти три года назад. Тогда был проведен референдум по вопросу воссоединения с Россией. За воссоединение проголосовало подавляющее большинство.
Комментарии
Трамп как суперчмо. Уже понятно, что старик Дональд станет затягивать пеньковый галстук на шее недофюрера все туже. Ну что, ватамасса, теперь не сомневаешься кто очередной твой лютый враг? Не поторопилась ли дворня с заявлением о введении продуктовых карточек? По всем показателям видно, это позавчерашний день. близиться введение продовольственных пайков, (состоящих, в скором времени из гуманитарной помощи) как высшее проявление социальной справедливости.
Интересно, что теперь скажет клоун-жирик, закативший банкет в честь победы трампа? А дурочка симонян интересно все то по Москве с американским флагом катается)))
А что бы не поставить вопрос о возвращении нам Аляски и Калифорнии? Это исконо русские территории
жирика в турьму за измену Родине! и остальных трампофилов прицепом
так и в совке говорили, союз нерушимый республик свободных...а все оказалось трепом.
Бося, вы где? ваш выход!
Палыч, а вы замутите там такой же "референдум"
но, для справки: "Перманентный фонд штата Аляска (англ. Alaska Permanent Fund) — созданный штатом Аляска фонд, который управляет прибылью от добычи нефти в Аляске.
Фонд был создан в 1976 году[1] в результате референдума о поправке к Конституции Аляски (Constitution of Alaska).
25 % прибыли штата от оборотов нефти поступают в Фонд. Половина дохода через дивиденды напрямую распределяется среди жителей Аляски. Каждый житель ежегодно получает одинаковую сумму. Выплата каждый год пересчитывается и зависит от доходов последних пяти лет, а также от числа людей в соответственном году, которые должны получать деньги."(с)
"Слуги" "народа" показали свое истинное лицо и свой духовный флаг (US), катаясь с ним по Москве. Никаких сомнений, что это их страна, после "выхода на пенсию"
Гонец из Пензы 15 февраля 2017 г. 17:34
Так там бы ни один нормальный амер не остался жить без этого фонда. На Аляске 10 месяцев зима, а работы почти нет, кроме нефтедобычи.
Любой юрист знает ответ, чей Крым юридически
Захарова/Песков - два гласа вопиющих в пустыне))
Кажись не на того кремлёвские поставили. Надо было бабку продвигать.
сто пудово, тупанок за бояркой побежал.
- гость - 15 февраля 2017 г. 17:37 Угу, а Анкоридж - вообще стремный город по сравнению с Магаданом. Лепи петушков из какашек лучше, врать не умеешь.
Трамп не наш! Но вы держитесь! ( Д.Медведев)
-гость- 17:39 Имхонутый? ты?
Стоит Трампу что-то сказать про Россию, белоленточные аж прыгают от радости! Попрыгунчики резиновые Дети маленькие и то умнее.
Анарх, предатели поцреоты катающиеся по Москве с американским флагом, законов не знают.
Ну что, не хотите по-хорошему - значит, будет по-плохому.
- гость - 15 февраля 2017 г. 17:45
Окорочка давить тракторами будем?
ну и где дивиденды россиянам с прибыли от нефти и газа??? климатический аргумент я, как житель Сибири, отвергаю, как невозможно смешной
-гость- 17:42 там проблема одна есть, у кого то санкции в одном месте застряли, очень сильно мешают, надеялись, что Трамп поможет, но что то пошло не так.
Гонец из Пензы 15 февраля 2017 г. 17:48
ты не житель Сибири, а фуфлогон госдеповский Съездий на Аояску и узнаешь разницу
- гость - 15 февраля 2017 г. 17:37 Гонец из Пензы 15 февраля 2017 г. 17:34
Так там бы ни один нормальный амер не остался жить без этого фонда. На Аляске 10 месяцев зима, а работы почти нет, кроме нефтедобычи. -------- Ломающие новости: "Сибирский реднек срывает покровы с унылой аляскинской действительности!" Бесплатно. Без СМС.
Про санкции кричат только местный и гонец ищ пензы. Был еще казимир, но уволили трудягу за лживость. )
- гость - 15 февраля 2017 г. 17:39 - гость - 15 февраля 2017 г. 17:37 Угу, а Анкоридж - вообще стремный город по сравнению с Магаданом. Лепи петушков из какашек лучше, врать не умеешь. ------ Зачем тебе, ретивой гонзульке, депрессивный регион под названием Аляска?
- гость - 15 февраля 2017 г. 17:53
У нас то лето есть и нормально, так что покури там
- гость - 15 февраля 2017 г. 17:55
Ну вот и мерзни в своем Анкорилдже за подачку долларов годами
- гость - 15 февраля 2017 г. 17:55 Про санкции кричат только местный и гонец ищ пензы. Был еще казимир, но уволили трудягу за лживость. ) ---- Помню как каждый поцреот после победы Трампа, кричал в комментах, что каждый вечер он расстилал постель на троих, нужно ли говорить, что третьим он ожидал Трампа!