Реконструированный спортивный зал торжественно открылся в средней общеобразовательной школе поселка Октябрьский Кытмановского района. Теперь здесь в комфортных условиях будут заниматься более 150 юных спортсменов.

Средства в реконструкцию вложили администрация Кытмановского района и компания "Бочкари". Серьезную помощь оказали также ООО "Кытмановское" и все неравнодушные жители села.

Размеры спортивного зала позволяют использовать его для игровых видов спорта, а также для проведения уроков физической культуры. Депутаты АКЗС (фракция "Единая Россия"), представляющие округ в АКЗС, — Вадим Смагин и Александр Траутвейн — подарили школе комплекты волейбольных, баскетбольных и футбольных мячей, а также сладкие напитки от компании "Бочкари".

"Я уверен, что теперь ваши результаты будут улучшаться, потому что обновленный спортзал позволяет заниматься игровыми видами спорта в комфортных условиях", — подчеркнул депутат АКЗС, генеральный директор компании "Бочкари" Вадим Смагин.

На фото депутат АКЗС, генеральный директор компании "Бочкари" Вадим Смагин

Александр Траутвейн, который является генеральным директором "СП им. Г.С. Титова", призвал школьников заниматься спортом, любить свою малую родину.

Их коллега по партии, известная российская спортсменка-лыжница, член Президиума Регионального политсовета партии "Единая Россия", председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко провела с ребятами олимпийский урок.

На фото: Вадим Смагин, Татьяна Ильюченко, Вячеслав Красилов (глава администрации Кытмановского района), Александр Траутвейн

В финале торжественного открытия спортзала состоялась товарищеская встреча по волейболу между командами Октябрьской школы и сборной гостей мероприятия.

Кстати, в течение 2016 года при участии компании "Бочкари" проведена реконструкция детского сада в с. Верх-Марушка Целинного района, капитально отремонтировано помещение пищеблока Ельцовской ЦРБ. В селе Налобиха Косихинского района появилась новая хоккейная коробка. Сейчас идет ремонт кровли в Доме культуры села Бураново Тогульского района.