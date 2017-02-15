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Превышение эпидемического порога по гриппу и ОРВИ в Алтайском крае составляет 49%, а среди заболевших фиксируются случаи гонконгского гриппа.
"В Алтайском крае за неделю с 6 по 12 февраля 2017 года зарегистрировано 26,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что на 49% выше эпидемического порога", – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Также уточняется, что среди взрослых превышение эпидемического порога составляет 74%, а среди школьников эпидпорог превышен на 58%.
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В то же время в регионе зафиксировано снижение уровня заболеваемости ОРВИ в сравнении с прошлой неделей.
"Среди заболевших ОРВИ за неделю при лабораторных исследованиях продолжается выделение вирусов гриппа А/H3N2/", – также указывают в Роспотребнадзоре. Отметим, что данный штамм гриппа называют гонконгским.
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Что касается ограничения работы образовательных учреждений, то полностью учебный процесс приостановлен в 42 школах и 47 дошкольных учреждениях.
Частично ограничена учеба в 173 классах 57 школ и в 188 группах 109 дошкольных учреждений.
Комментарии
У ребенка температура под 40 почти неделю держалась. Не брали никаких анализов.... интересно, откуда берутся лабораторные исследования?
- гость - 15 февраля 2017 г. 16:43 У ребенка температура под 40 почти неделю держалась. Не брали никаких анализов.... интересно, откуда берутся лабораторные исследования? ===================== Только если вы в больницу ляжете, там возьмут кровь на анализ. Это так участковый объяснил. В поликлиниках же кровь на грипп не берут.
А 30 лет назад какой грипп был? Не было технологий массовых обследований? ПЦР. Нагнетают жуть.
Грипп как грипп, лежи и не дёргайся, пей больше прохладной воды с лимоном и нюхай лук с чесноком. Не покупайте только дорогущих лекарсв, не помогут, а вот кошелек опустошат