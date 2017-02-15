Фото: retro-cinema.ru

Превышение эпидемического порога по гриппу и ОРВИ в Алтайском крае составляет 49%, а среди заболевших фиксируются случаи гонконгского гриппа.

"В Алтайском крае за неделю с 6 по 12 февраля 2017 года зарегистрировано 26,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что на 49% выше эпидемического порога", – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Также уточняется, что среди взрослых превышение эпидемического порога составляет 74%, а среди школьников эпидпорог превышен на 58%.

Читайте также: Карантин по гриппу и ОРВИ объявили в Алтайском крае

В то же время в регионе зафиксировано снижение уровня заболеваемости ОРВИ в сравнении с прошлой неделей.

"Среди заболевших ОРВИ за неделю при лабораторных исследованиях продолжается выделение вирусов гриппа А/H3N2/", – также указывают в Роспотребнадзоре. Отметим, что данный штамм гриппа называют гонконгским.

Читайте также: Учебу приостановили в 52 школах Алтайского края из-за гриппа и ОРВИ

Что касается ограничения работы образовательных учреждений, то полностью учебный процесс приостановлен в 42 школах и 47 дошкольных учреждениях.

Частично ограничена учеба в 173 классах 57 школ и в 188 группах 109 дошкольных учреждений.