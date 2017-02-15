Пользователи соцсетей не заставили себя ждать и довольно быстро отреагировали на тему "захвата" власти в Лимпопо российским "диктатором" доктором Айболитом, превратив его в популярный мем. Напомним, что эта шутка появилась в сети после звонка пранкеров Вована и Лексуса члену палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс, с которой они разговаривали от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Пранкеры пожаловались Уотерс на то, что Россия вторглась во внутреннюю политику Лимпопо, и русские хакеры атаковали серверы во время выборов, из-за чего в стране "установился режим марионетки Айболита".

Читайте также: Захарова прокомментировала беседу пранкеров с конгрессвумен США о Лимпопо

В соцсетях появились призывы "оставить Лимпопо в покое", просьбы к Владимиру Путину "вывести войска из Лимпопо" и разнообразные хэштеги вроде #SaveLimpopo #Лимпопо #ЛимпопоНаш

На этом фантазия людей не остановилась, а пошла дальше. Судя по интернет-мемам, агрессия России затронула уже Изумрудный город и мир из мультфильма "Незнайка на Луне".