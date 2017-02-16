Фото: администрация Алтайского края

Губернатор Алтайского края в среду, 15 февраля, в ходе совещания правительства заявил о положительных результатах ограничительных мер на весеннюю охоту в регионе. По его словам, в этом году впервые приняли согласованное решение органы власти, охотпользователи и общественные организации по поводу сроков проведения весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь.

Как заявил Александр Карлин, меры ограничения весенней охоты на водоплавающую дичь в течение последних пять лет дают свои положительные результаты: популяция птиц стабилизировалась и постепенно увеличивается.

Так, в 2015 году в регионе было 1,5 миллиона водоплавающей дичи, а по итогам 2016 года эти показатели составили 1,7 миллиона.

"Меры по разумному ограничению на весеннюю водоплавающую дичь, которые мы предпринимали с таким трудом в непростом диалоге с природоохранными, общественными организациями экологической направленности, самими охотниками, оказались эффективными. Выработали определенный алгоритм работы, когда мы до минимума сокращаем весеннюю охоту, давая возможность нашим охотникам реализовать себя в полной мере в осенний период. Я уверен, что прирост численности является следствием этого консенсуса, которого достигли у нас в Алтайском крае", – отметил губернатор.

Как сообщил в ходе заседания правительства и.о. министра природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин, в 2017 году открытие весенней охоты состоится 8 апреля.

"В течение последних 5 лет в Алтайском крае проводили политику природосбережения, вводили существенные ограничения по охоте, что является необходимым элементом регулирования численности диких животных, не наносящим ущерба их популяции. Однако запрет охоты сказывается на финансовой деятельности охотпользователей, которые вкладывают значительные средства в охрану охотугодий. Благодаря этим затратам в хозяйствах Алтайского края численность охотничьих животных держится на высоком, по сравнению с другими регионами, уровне. Основным источником поступления денежных средств в организации охотпользователей является плата за реализуемые путевки на право охоты", – заявил Попрядухин.

По его словам, весенняя охота на боровую дичь пройдет с 8 по 17 апреля, а на гусей – с 8 по 10 апреля. На селезней и уток будет запрещено охотиться.

Как добавил на заседании заместитель председателя АКЗС, председатель по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов, все фракции АКЗС поддержали предложение Минприроды Алтайского о сроках проведения весенней охоты.

"При проведении весенней охоты охотпользователи выдают от 10 до 12 тысяч путевок. При средней стоимости путевки 2000 рублей охотничьи хозяйства в целом за весенний период получают около 20 миллионов рублей, которые направляются на охрану, защиту, воспроизводство охотничьих ресурсов", – сказал Сергей Серов.

Как отметил в ходе совещания председатель комиссии по экологии и развитию туризма Общественной палаты Алтайского края Сергей Малыхин, в регионе последние пять лет вводили различные формы ограничения сроков весенней охоты, что принесло положительные результаты. По его мнению, падение численности остановлено и начался небольшой, но стабильный рост.

В прошлом году весенняя охота проводилась в ограниченном режиме. В частности, в крае установлен запрет охоты на селезней, уток и боровую дичь.