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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не поднимать вопрос об отчуждении Крыма из состава России, подчеркнув, что подобная риторика являет собой посягательство на целостность страны.

"Давайте мы прекратим разговоры, обсуждая различные заявления в отношении Крыма. Крым – это часть России. И любые разговоры, кто ведет в отношении отчуждения нашей территории – а Крым это часть России – это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию", – цитирует РИА Новости слова председателя Госдумы.

Так Володин ответил на заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что президент Америки Дональд Трамп ожидает от России возврата Крыма.

"Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал, послушайте, там еще кто-то скажет", – отметил спикер ГД, напомнив, что в предвыборной программе Дональда Трампа говорилось, в частности, о нормализации отношений с Россией.

"Когда предвыборную программу будут выполнять, будет все нормально", – сказал Володин.