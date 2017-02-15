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Новости

Вячеслав Володин призвал прекратить разговоры об отчуждении Крыма

, ИА "Амител"
"Крым – это часть России", – подчеркнул спикер Государственной Думы

Фото: news2.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не поднимать вопрос об отчуждении Крыма из состава России, подчеркнув, что подобная риторика являет собой посягательство на целостность страны.

"Давайте мы прекратим разговоры, обсуждая различные заявления в отношении Крыма. Крым – это часть России. И любые разговоры, кто ведет в отношении отчуждения нашей территории – а Крым это часть России – это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию", – цитирует РИА Новости слова председателя Госдумы.

Так Володин ответил на заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что президент Америки Дональд Трамп ожидает от России возврата Крыма.

"Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал, послушайте, там еще кто-то скажет", – отметил спикер ГД, напомнив, что в предвыборной программе Дональда Трампа говорилось, в частности, о нормализации отношений с Россией.

"Когда предвыборную программу будут выполнять, будет все нормально", – сказал Володин.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.02.2017 17:46
-гость-

вы, товарищ Володин каблуком по трибуне постучите, так убедительнее будет

0  0
15.02.2017 17:47
- гость -

Правильно, пора начинать разговоры о возвращении Аляски и Калифорнии

0  0
15.02.2017 17:52
гость

-гость- 17:47 а если не отдадут, адмирала Кузнецова пошлем LoL

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