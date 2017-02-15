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Телеканал "360" опубликовал видео, на котором происходит задержание одного из троих подозреваемых в нападении на инкассаторов. Нападение было совершено во вторник, 14 февраля, в Москве. Судя по видео, подозреваемый ранен. Он не оказывал сопротивления при задержании.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , нападение на инкассаторов было совершено рядом с отделением "Почты России". Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения. Трое преступников устроили засаду, переодевшись в дворников. Затем они напали на инкассаторскую машину, которая принадлежала ФГУП "Главный центр спецсвязи".

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Как пишет Lenta.ru, двое подозреваемых уже задержаны. Сейчас проводится операция по задержанию третьего злоумышленника. Он забаррикадировался в одной из московских квартир.